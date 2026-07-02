Gli Stati Uniti non si fermano: 2-0 alla Bosnia e qualificazione agli ottavi di finale

Gli Stati Uniti avanzano gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. L'undici di Pochettino batte la Bosnia 2-0 e prosegue l'ottimo cammino nel torneo di casa. Sblocca il match il gol di Balogun (45') nel finale di primo tempo. Il centravanti del Monaco complica le operazioni dei suoi facendosi espellere al 64', ma la punizione di Tillman (82') mette dentro il gol della sicurezza e lancia gli Usa agli ottavi di finale. Si chiude ai sedicesimi il Mondiale della Bosnia, passata da migliore terza nel girone di Svizzera, Canada e Qatar. Gli Stati Uniti e il Belgio si affronteranno il 7 luglio alle 2.00 per un posto nei quarti di finale, nella rivincita degli ottavi del 2014. Ritmi bassi in avvio di incontro, con la Bosnia che va vicina al vantaggio con un mancino da angolo di Alajbegovic che finisce quasi alle spalle di Freese. Dopo lo spavento iniziale, gli Stati Uniti si smuovono e ci provano con una botta rasoterra di Balogun. Al rientro da cooling break la formazione di Pochettino spinge con insistenza alla ricerca dell'1-0. Nel finale di frazione ecco il vantaggio a stelle e strisce: pasticcio difensivo della Bosnia, Balogun ne approfitta e buca Vasilj per 1-0 Usa al 45'.