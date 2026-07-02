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Portogallo-Croazia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

La selezione di Martinez contende agli scaccati di Dalic l'accesso agli ottavi di finale
3 min
PortogalloCroaziaMondiali 2026

Cristiano Ronaldo contro Luka Modric. I due ex Real (che insieme sommano 11 Champions) si ritrovano uno contro l'altro nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Mondo. Il Portogallo, che al Mondiale punta a anzitutto a eguagliare i quarti di Qatar 2022, si presenta all'appuntamento dopo il deludente rendimento nella fase a gironi, dove dopo i pareggi con RD Congo e Colombia - intervallati dalla manita all'Uzbekistan - hanno chiuso al secondo posto in classifica. Stesso piazzamento per la Croazia, che al 4-2 subito all'esordio contro l'Inghilterra ha reagito battendo Panama e Ghana. Agli ottavi, il vincitore affronterà una tra Spagna e Austria, a loro volta impegnate in California (ore 21 italiane di giovedì 2 luglio).

Portogallo-Croazia: dove vederla

L'incontro tra le selezioni di Roberto Martinez e Zlatko Dalic è in programma alle ore 1am italiane di giovedì 2 luglio presso il Bmo Field di Toronto, Canada. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Danz.

Segui Portogallo-Croazia sul nostro sito.

Portogallo-Croazia: le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo.

A disposizione: Sa, Silva, Semedo, Araujo, Dalot, Veiga, Costa, Nunes, Neves, Ramos, Trincao, Leao, Conceição, Guedes, Silva.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Sucic, Baturina; Musa.

A disposizione: Pandur, Kotarski, Vlasic, Gvardiol, Budimir, Matanovic, Pasalic, Caleta-Car, Moro, Kramaric, Jakic, Fruk, Sucic, Vuskovic, Erlic.

Arbitro: Eskas (Norvegia); Assistenti: Engan–Bashevkin (Norvegia); Quarto ufficiale: Abongile (Sudafrica); Var: Gillett (Inghilterra); Ass. Var: Higler (Olanda).

Scopri tutte le quote di Portogallo-Croazia.

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