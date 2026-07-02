Portogallo-Croazia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Cristiano Ronaldo contro Luka Modric. I due ex Real (che insieme sommano 11 Champions) si ritrovano uno contro l'altro nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Mondo. Il Portogallo, che al Mondiale punta a anzitutto a eguagliare i quarti di Qatar 2022, si presenta all'appuntamento dopo il deludente rendimento nella fase a gironi, dove dopo i pareggi con RD Congo e Colombia - intervallati dalla manita all'Uzbekistan - hanno chiuso al secondo posto in classifica. Stesso piazzamento per la Croazia, che al 4-2 subito all'esordio contro l'Inghilterra ha reagito battendo Panama e Ghana. Agli ottavi, il vincitore affronterà una tra Spagna e Austria, a loro volta impegnate in California (ore 21 italiane di giovedì 2 luglio).