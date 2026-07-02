Svizzera-Algeria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Svizzera e Algeria si sfidano nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: gli svizzeri hanno dominato il Gruppo B con 7 punti grazie al pareggio all'esordio e alle due vittorie ottenute nei due turni successivi contro Bosnia e Canada, mentre l'Algeria ha chiuso terza nel Gruppo J e si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dopo il rocambolesco 3-3 all'ultima giornata contro l'Austria. Ha perso contro l'Argentina al debutto e ha vinto 2-1 contro la Giordania nel secondo turno della fase a gironi. Chi passa troverà Colombia o Ghana agli ottavi di finale.
Segui Svizzera-Algeria LIVE sul nostro sito
Svizzera-Algeria: dove vederla
L'incontro è in programma venerdì 3 luglio alle ore 5 italiane al BC Place di Vancouver. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.
Svizzera-Algeria: le probabili formazioni
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Jaquez, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct: Yakin. A disposizione: Mvogo, Keller, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Fassnacht, Coemert, Okafor, Aebischer, Rieder, Amdouni, Amenda, Jaquez, Itten. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
ALGERIA (4-2-3-1): Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Ct: Petkovic. A disposizione: Mastil, Benbot, Abada, Tougai, Belaid, Zerrouki, Aouar, Hadj Moussa, Benbouali, Hadjam, Amoura, Boulbina, Titraoui, Ghedjemis, Chergui. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Perez (Argentina). Assistenti: Del Yesso-Rodriguez (Argentina). Quarto ufficiale: Ortega (Perù). Var: Mastrangelo (Argentina). Ass. Var: Miranda (Messico).