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Svizzera-Algeria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

La nazionale di Yakin affronta la selezione guidata da Petkovic nei sedicesimi di finale al BC Place di Vancouver
2 min
mondialeAlgeriaSvizzera

Svizzera e Algeria si sfidano nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: gli svizzeri hanno dominato il Gruppo B con 7 punti grazie al pareggio all'esordio e alle due vittorie ottenute nei due turni successivi contro Bosnia e Canada, mentre l'Algeria ha chiuso terza nel Gruppo J e si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dopo il rocambolesco 3-3 all'ultima giornata contro l'Austria. Ha perso contro l'Argentina al debutto e ha vinto 2-1 contro la Giordania nel secondo turno della fase a gironi. Chi passa troverà Colombia o Ghana agli ottavi di finale.

Segui Svizzera-Algeria LIVE sul nostro sito

Svizzera-Algeria: dove vederla

L'incontro è in programma venerdì 3 luglio alle ore 5 italiane al BC Place di Vancouver. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Svizzera-Algeria: le probabili formazioni

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Jaquez, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct: Yakin. A disposizione: Mvogo, Keller, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Fassnacht, Coemert, Okafor, Aebischer, Rieder, Amdouni, Amenda, Jaquez, Itten. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ALGERIA (4-2-3-1): Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Ct: Petkovic. A disposizione: Mastil, Benbot, Abada, Tougai, Belaid, Zerrouki, Aouar, Hadj Moussa, Benbouali, Hadjam, Amoura, Boulbina, Titraoui, Ghedjemis, Chergui. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Perez (Argentina). Assistenti: Del Yesso-Rodriguez (Argentina). Quarto ufficiale: Ortega (Perù). Var: Mastrangelo (Argentina). Ass. Var: Miranda (Messico).

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