Svizzera-Algeria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Svizzera e Algeria si sfidano nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: gli svizzeri hanno dominato il Gruppo B con 7 punti grazie al pareggio all'esordio e alle due vittorie ottenute nei due turni successivi contro Bosnia e Canada, mentre l'Algeria ha chiuso terza nel Gruppo J e si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dopo il rocambolesco 3-3 all'ultima giornata contro l'Austria. Ha perso contro l'Argentina al debutto e ha vinto 2-1 contro la Giordania nel secondo turno della fase a gironi. Chi passa troverà Colombia o Ghana agli ottavi di finale.