"È stato lui da lassù", Lukaku dal gol al rigore lasciato: "Periodo difficile, ho preferito così"

Le prestazioni di Romelu Lukaku in questo Mondiale 2026 stanno mettendo in secondo piano le molte critiche che hanno accompagnato il belga in questo finale di stagione. "Big Rom" - subentrato a gara in corso a Charles De Ketelaere - ha realizzato la rete che ha permesso alle "Furie Rosse" di far partire una rimonta incredibile ai danni del Senegal, che fino al momento del centro del numero 9 era in vantaggio di due gol. Il Belgio ha poi vinto la gara valevole per i sedicesimi di finale per 3-2 , con le altre due reti messe a segno dal capitano Yuri Tielemans . Sentito nel post gara, Lukaku ha dichiarato come questa rete sia dedicata a una persona molto speciale per lui: suo padre, venuto a mancare lo scorso settembre. Una figura che l'attaccante belga ha sempre ritenuto importantissima e che - come da lui stesso dichiarato - continuerà a seguirlo da lassù.

Il Mondiale di Lukaku

Fin qui Lukaku si sta rendendo protagonista: con le due reti realizzate in questo Mondiale è il miglior marcatore del belgio insieme a Trossard e Tielemans, oltre a portare in campo ben altra fisicità rispetto a Charles De Ketelaere, che per caratteristiche non può dare lo stesso apporto del giocatore ex Inter e Roma. Tutta questa differenza la si è vista proprio nell'ultima gara contro il Senegal, con il Belgio che ha cambiato radicalmente il suo modo di stare sul rettangolo verde al momento dell'ingresso di "Big Rom". La rete siglata dal belga al minuto ottantasei ha infatti permesso alle "Furie Rosse" di tornare all'interno di una partita che sembrava pendere tutta dalla parte degli africani. Un gol che si aggiunge al contributo decisivo fornito nella gara inaugurale contro l'Egitto, quando una sua giocata aveva provocato l'autorete di Hany. Insomma, Lukaku si è riscoperto importante, dopo gli ultimi - turbolenti - mesi.

La dedica al padre

Al termine dell'incontro, il centravanti belga ha dedicato il momento a una figura fondamentale della sua vita. "È stato l'aiuto di mio padre da lassù", ha dichiarato, riferendosi al secondo centro realizzato nella competizione iridata. La scomparsa del padre, avvenuta lo scorso settembre nella Repubblica Democratica del Congo, ha rappresentato un colpo durissimo per Lukaku. Poi ancora sulla partita: "Ci abbiamo messo lo spirito giusto tutti ed è quello che serve in queste partite". L'attaccante ha poi rivelato un retroscena relativo al calcio di rigore assegnato ai belgi: "Avevo intenzione di tirare il rigore ma ho preferito che fosse Tielemans a farlo, sto ancora attraversando un periodo difficile".