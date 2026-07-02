Mondiali, il caso del giocatore che non sa quando è nato: 4 date diverse e nessuna certezza 

Il Mondiale riserva sempre storie incredibili, portando alla ribalta giocatori che durante il periodo dei campionati raramente arrivano a interessare l'opinione pubblica calcistica. In questa rassegna iridata a suscitare scalpore è la storia del capitano della Repubblica Democratica del Congo: Chancel Mbemba , che non ha la certezza della sua effettiva data di nascita. Il giocatore del Lille infatti non sa se sia nato nel 1988 o nel 1994 , creando non poche difficoltà alle squadre che lo hanno tesserato durante la sua carriera, specialmente quando il difensore era agli inizi della sua avventura calcistica. In realtà il mistero non si limita nemmeno a queste due annate, dato che Mbemba è finito sui giornali per via del fatto di avere ben quattro date di nascita differenti.

L'assurda storia di Mbemba

Tutto ciò che si sa sulla nascita di Chancel Mbemba è il luogo. Il difensore del Lille è infatti venuto alla luce a Kinhasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, apparentemente nel 1988. Infatti agli inizi della sua carriera, ha mosso i primi passi in alcune formazioni congolesi che indicavano come data di nascita del difensore proprio quell'anno. Nel 2011 però avviene la prima modifica: in occasione delle qualificazioni per le Olimpiadi di Londra del 2012, la federazione congolese lo ha registrato come giocatore nato nel 1991 per consentirgli di partecipare a un torneo under 23. L'anno successivo Mbemba approda in Europa, all'Anderlecht. A questo punto arriva il primo problema: la formazione belga lo aggrega alla formazione under 19, vedendosi però annullare il tesseramento del difensore per via del fatto che in alcuni documenti venisse registrato come nato nel 1988. La dirigenza dell'Anderlecht decise di accettare il certificato di nascita del 1991, che però era comunque invalido poiché a quell'età il giocatore avrebbe avuto 21 anni. Pertanto, il club belga acconsentì a registrare Mbemba con il 1994 segnato come anno di nascita. A peggiorare le cose, il giocatore stesso ha confessato di essere nato intorno al 1990, costringendo la Fifa ad intervenire. Dopo una serie di verifiche, il maggior organo calcistico ha confermato l'ultima data di nascita: il 1994.