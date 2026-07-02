Spagna agli ottavi dei Mondiali 2026: tris all'Austria e Unai Simon supera Zenga

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - La Spagna vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 . Al Los Angeles Stadium , nei sedicesimi , le Furie Rosse liquidano la pratica Austria grazie alla doppietta di Oyarzabal e al momentaneo 2-0 firmato dal terzino del Tottenham Pedro Porro e portano a 35 le gare ufficiali senza sconfitte nei minuti regolamentari . Altro clean sheet per Unai Simon che entra così nella storia e fa segnare il record di imbattibilità nel torneo iridato superando in un solo colpo i 476 minuti stabiliti precedentemente da Iker Casillas e i 518 di Walter Zenga a Italia '90. La selezione di Luis de la Fuente se la vedrà orà lunedì 6 luglio alle ore 21 italiane ad Arlington contro la vincente del match tra Portogallo e Croazia.

Spagna-Austria: la cronaca del match

De la Fuente schiera i suoi con il 4-2-3-1, con Yamal sulla corsia destra e Oyarzabal unica punta. L'Austria risponde con un modulo speculare ma molto più difensivo. Il monologo delle Furie Rosse, sotto gli occhi di parecchi tifosi vip presenti in tribuna, tra cui Timothee Chalamet, Penelope Cruz, Javier Bardem e Flea , comincia sin dai primi minuti, ma la prima vera occasione è quella non sfruttata da Gregoritsch, incapace di capitalizzare un bel cross di Sabitzer. Dopo l'hydration break il dominio territoriale degli iberici dà i suoi frutti: al 29' Cucurella, dopo una serie di rimpalli, trova la rete del vantaggio, ma il direttore di gara decide di annullare per un precedente fallo di Cubarsì su Schlager. Al 36' ci pensa Oyarzabal a trovare il vantaggio su assist dello stesso Cucurella. In pieno recupero Baena colpisce la traversa, poi Yamal è fermato da Schlager.

Nella ripresa il copione non cambia e il raddoppio arriva dopo un'azione corale finalizzata di testa da Pedro Porro, al 21'. Nemmeno i cambi preventivi di De La Fuente invertono la rotta, con Arnautovic - entrato al posto di Gregoritsch - che fatica a trovare spazi nella difesa spagnola. L a conclusione di Chukwuemeka al 34' non impensierisce Unai Simon e al 40' Yamal sfiora il tris, ma sulla linea salva Alaba. L'Austria non riesce a creare gioco, la Spagna controlla il doppio vantaggio senza subire: nel finale ci prova anche Gavi, Laimer riusce a sbarrare la strada al trequartista del Barcellona. A un minuto dal termine arriva il 3-0, ancora una volta sull'asse Cucurella-Oyarzabal: assist al millimetro del nuovo acquisto del Real Madrid per il compagno che, solo davanti a Schlager, non sbaglia. Seconda doppietta e quattro gol nei Mondiali per l'attaccante della Real Sociedad.