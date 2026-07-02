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Milito: "Mondiali? Dispiaciuto per l'Italia, è la mia seconda casa. Spero che Messi..."

L'ex attaccante argentino spende parole al miele anche per Lautaro Martinez: "È un ragazzo d'oro e un giocatore straordinaio"
2 min
MilitoMessiLautaro Martinez

FIRENZE - "Di Messi non mi sorprende più nulla, credo che quello che sta facendo parla della carriera che ha fatto, di Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina e speriamo che possa portarci in finale". Lo ha detto l'ex attaccante Diego Milito, fra i premiati questa sera a Firenze della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini.

Milito incensa Lautaro Martinez

"Tutti sanno che ho un debole per Lautaro Martinez - ha aggiunto El Principe -, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro e un giocatore straordinario, che ha dimostrato tutto il suo valore all'Inter e lo sto dimostrando anche in nazionale, è campione del mondo e credo sia un giocatore incredibile che sicuramente in nazionale farà molto bene in questo Mondiale e speriamo che insieme ai suoi compagni ci porteranno in finale".

 

 

Milito sulla terza mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale

Milito ha parlato poi della terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale italiana ai Mondiali. "Mi dispiace tutto questo - ha spiegato il classe '79 di Bernal -. Tutti sanno che l'Italia è la mia seconda casa, ho anche una compagna italiana, quindi mi sento italiano anche io, e mi dispiace molto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre Mondiali".

 

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