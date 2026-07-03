Argentina-Capo Verde: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

"Con l'Argentina possiamo vincere 1-0", ha detto il presidente di Capo Verde José Maria Neves in questi giorni, con una sfrontatezza tutt'altro che da Cenerentola. Alla loro prima Coppa del mondo gli 'Squali Azzurri' arrivavano guardati dall'alto al basso più o meno da chiunque, con una serie di dubbi sul loro riuscire o meno a fare almeno un punto. Ne hanno fatti tre - un pareggio alla volta, con la caparbia costanza delle formiche - arrivando secondi in un girone con l'abbordabile Arabia Saudita, il blasonato Uruguay (sia pur in una versione disastrata) e soprattutto con la Spagna, inchiodata sullo 0-0 in un memorabile esordio mondiale, blindato dalle parate del 40enne Vozinha. Una squadra ostica da affrontare, che ha saputo intralciare le trame di gioco altrui, offuscando le stelle avversarie - de la Fuente si era trovato costretto dal pareggio a inserire un ancora acciaccato Yamal, senza però ottenere risultati. Un lavoro che si ripresenterà a un livello ancora superiore, contro l'Argentina campione in carica e contro un Lionel Messi tirato a lucido nel giugno americano, in una sfida che fino allo scorso anno nell'arcipelago atlantico era troppo grande perfino da sognare. In quel di Miami, ormai da qualche anno nuova casa della Pulce, i capoverdiani vivranno una di quelle serate che capitano una volta nella vita. A Messi il presidente Neves regalerà una maglietta della nazionale di Praia con il numero 10 e il suo nome ("Sarà un riconoscimento al miglior giocatore del mondo", ha annunciato), ma in campo gli Squali azzurri dovranno lasciare da parte l'ossequio nei confronti del capocannoniere del torneo e della storia dei Mondiali.