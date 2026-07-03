Colombia-Ghana: diretta, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

KANSAS CITY (Stati Uniti) - La Colombia non vuole smettere di sognare e mette nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale ai Mondiali. Sul percorso dei ‘Cafeteros’ però si paleserà un agguerrito Ghana, forte della presenza in panchina di Carlos Queirox, ex allenatore della nazionale colombiana nel 2019-2020. Il Ghana nelle ultime due edizioni ha sempre agguantato la qualificazione agli ottavi, motivo per cui la nazionale di Inaki Williams e compagni affronterà il match nel modo più agguerrito che mai. La Colombia forte dei suoi tre risultati utili consecutivi nel girone - che le hanno consentito di racimolare 7 punti -, non ne vorrà sapere di mollare. Si preannuncia una sfida infuocata…