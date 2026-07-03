Australia-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 20 italiane, al Dallas Stadium, Australia ed Egitto si contendono il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La selezione di Popovic ha chiuso il Gruppo D alle spalle degli Stati Uniti. Dopo il successo a sorpresa per 2-0 al debutto contro la Turchia di Vincenzo Montella è arrivata la sconfitta proprio contro i padroni di casa (2-0), mentre il pareggio a reti bianche contro il Paraguay ha certificato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli africani, invece, arrivano alla sfida da imbattuti dopo i pareggi per 1-1 contro Belgio e Iran e il successo per 3-1 sulla Nuova Zelanda nel Girone G. Chi avrà la meglio affronterà martedì 7 luglio alle ore 18 italiane all'Atlanta Stadium una tra Argentina e Capo Verde.