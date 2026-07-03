Australia-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 20 italiane, al Dallas Stadium, Australia ed Egitto si contendono il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La selezione di Popovic ha chiuso il Gruppo D alle spalle degli Stati Uniti. Dopo il successo a sorpresa per 2-0 al debutto contro la Turchia di Vincenzo Montella è arrivata la sconfitta proprio contro i padroni di casa (2-0), mentre il pareggio a reti bianche contro il Paraguay ha certificato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli africani, invece, arrivano alla sfida da imbattuti dopo i pareggi per 1-1 contro Belgio e Iran e il successo per 3-1 sulla Nuova Zelanda nel Girone G. Chi avrà la meglio affronterà martedì 7 luglio alle ore 18 italiane all'Atlanta Stadium una tra Argentina e Capo Verde.
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Australia-Egitto: diretta tv e streaming
Australia-Egitto, sedicesimo di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 20 italiane, al Dallas Stadium, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Australia-Egitto
AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrinton; Behich, O'Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Volpato; Irankunda. Ct: Popovic.
A disposizione: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Touré, Mabil, Devlin, Trewin, Burgess, Velupillay, Hrustic, Okon-Engstler, Yengi.
EGITTO (4-2-3-1): Shobelr; Hany, Ibrahim, Rabla, Hafez; Attia, Donga; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. Ct: Hassan.
A disposizione: El Shenawy, Soliman, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo, M. Alaa, Abdelmaguid.