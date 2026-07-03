L'Egitto vola agli ottavi del Mondiale. All'AT&T Stadium di Arlington, Texas, gli uomini di Hossam Hassan superano ai calci di rigore l'Australia di Tony Popovic dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, in cui i Socceroos hanno pareggiato i conti dopo il vantaggio Emam Ashour (13’) causa autorete di Mohamed Hany (55’). Un risultato che segue il pareggio con l'Iran all'ultima giornata del girone G - dove i Faraoni hanno chiuso al secondo posto alle spalle del Belgio - e che consente a Momo Salah e compagni (l'ex Liverpool ha scelto il cucchiaio dal dischetto) di tornare agli ottavi 92 anni dopo la prima qualificazione ai mondiali ospitati - e poi vinti - dall'Italia (seconda edizione del torneo in cui gli ottavi costituivano il primo turno del tabellone). L'Egitto attende ora di conoscere l'esito dell'incontro fra Argentina e Capo Verde, impegnate nella notte italiana all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (campo di casa di Leo Messi).
Mondiali 2026: il tabellone degli ottavi
- Canada-Marocco, 4 luglio, Nrg Stadium, Houston
- Paraguay-Francia, 4 luglio, Lincoln Financial Field, Filadelfia
- Brasile-Norvegia, 5 luglio, MetLife Stadium, East Rutherford
- Messico-Inghilterra, 5 luglio, Stadio Azteca, Città del Messico
- Portogallo-Spagna, 6 luglio, AT&T Stadium, Arlington
- Stati Uniti-Belgio, 6 luglio, Lumen Field, Seattle
- Egitto-Argentina/Capo Verde, 7 luglio, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Svizzera-Colombia/Ghana, 7 luglio, Bc Place, Vancouver