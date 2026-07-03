L'Egitto vola agli ottavi del Mondiale. All'AT&T Stadium di Arlington, Texas, gli uomini di Hossam Hassan superano ai calci di rigore l'Australia di Tony Popovic dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, in cui i Socceroos hanno pareggiato i conti dopo il vantaggio Emam Ashour (13’) causa autorete di Mohamed Hany (55’). Un risultato che segue il pareggio con l'Iran all'ultima giornata del girone G - dove i Faraoni hanno chiuso al secondo posto alle spalle del Belgio - e che consente a Momo Salah e compagni (l'ex Liverpool ha scelto il cucchiaio dal dischetto) di tornare agli ottavi 92 anni dopo la prima qualificazione ai mondiali ospitati - e poi vinti - dall'Italia (seconda edizione del torneo in cui gli ottavi costituivano il primo turno del tabellone). L'Egitto attende ora di conoscere l'esito dell'incontro fra Argentina e Capo Verde, impegnate nella notte italiana all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (campo di casa di Leo Messi).