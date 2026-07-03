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Egitto, storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale: l’Australia crolla ai rigori

Gli uomini di Hassan superano la selezione di Popovic dagli 11 metri dopo l'1-1 dei tempi supplementari
3 min
Mondiali 2026AustraliaEgitto

L'Egitto vola agli ottavi del Mondiale. All'AT&T Stadium di Arlington, Texas, gli uomini di Hossam Hassan superano ai calci di rigore l'Australia di Tony Popovic dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, in cui i Socceroos hanno pareggiato i conti dopo il vantaggio Emam Ashour (13’) causa autorete di Mohamed Hany (55’). Un risultato che segue il pareggio con l'Iran all'ultima giornata del girone G - dove i Faraoni hanno chiuso al secondo posto alle spalle del Belgio - e che consente a Momo Salah e compagni (l'ex Liverpool ha scelto il cucchiaio dal dischetto) di tornare agli ottavi 92 anni dopo la prima qualificazione ai mondiali ospitati - e poi vinti - dall'Italia (seconda edizione del torneo in cui gli ottavi costituivano il primo turno del tabellone). L'Egitto attende ora di conoscere l'esito dell'incontro fra Argentina e Capo Verde, impegnate nella notte italiana all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (campo di casa di Leo Messi).

Mondiali 2026: il tabellone degli ottavi

  • Canada-Marocco, 4 luglio, Nrg Stadium, Houston
  • Paraguay-Francia, 4 luglio, Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Brasile-Norvegia, 5 luglio, MetLife Stadium, East Rutherford
  • Messico-Inghilterra, 5 luglio, Stadio Azteca, Città del Messico
  • Portogallo-Spagna, 6 luglio, AT&T Stadium, Arlington
  • Stati Uniti-Belgio, 6 luglio, Lumen Field, Seattle
  • Egitto-Argentina/Capo Verde, 7 luglio, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Svizzera-Colombia/Ghana, 7 luglio, Bc Place, Vancouver

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