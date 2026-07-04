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Canada-Marocco: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

David e compagni contendono alla selezione di Ouahbi l'accesso ai quarti di finale. Chi vince affronta Francia o Paraguay
3 min
canadaMaroccoMondiali 2026

Canada e Marocco scendono in campo a Houston per contendersi l'accesso ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Reduci dal successo contro l'Olanda ai rigori, gli uomini di Ouahbi tornano agli ottavi per il secondo mondiale consecutivo (in Qatar si piazzarono al quarto posto). Quanto a David e compagni, la rete di Eustáquio contro il Sudafrica al 92' ha aperto le porte degli ottavi per la prima volta nella storia dei Canucks. Il vincitore di Canada-Marocco affronterà una tra Francia e Paraguay, a loro volta attese alle ore 23 italiane di sabato 4 giugno presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania. 

Canada-Marocco: dove vederla

L'incontro tra Canada e Marocco è in programma alle ore 19 italiane di sabato 4 luglio presso l'Nrg Stadium di Houston, Texas. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui Canada-Marocco sul nostro sito.

Canada-Marocco: le probabili formazioni

CANADA (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch.

A disposizione: Goodman, St. Clair, Jones, De Fougerolles, Millar, Davies, Waterman, Choiniere, Sigur, Ali Ahmed, Osorio, Choiniere, P. David, Nelson.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.

A disposizione: Mohamedi, Tagnaouti, Saadane, El Ouhadi, Bellamari, Halhal, Salah–Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.

Arbitro: Oliver (Inghilterra); Assistenti: Burt–Mainwaring (Inghilterra); Quarto ufficiale: Makkelie (Paesi Bassi); Var: Gillett (Inghilterra); Ass. Var: Higler (Olanda)–Kwiatkowski (Polonia).

Scopri tutte le quote di Canada-Marocco.

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