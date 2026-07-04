Canada-Marocco: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Canada e Marocco scendono in campo a Houston per contendersi l'accesso ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Reduci dal successo contro l'Olanda ai rigori, gli uomini di Ouahbi tornano agli ottavi per il secondo mondiale consecutivo (in Qatar si piazzarono al quarto posto). Quanto a David e compagni, la rete di Eustáquio contro il Sudafrica al 92' ha aperto le porte degli ottavi per la prima volta nella storia dei Canucks. Il vincitore di Canada-Marocco affronterà una tra Francia e Paraguay, a loro volta attese alle ore 23 italiane di sabato 4 giugno presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania.