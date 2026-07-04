Paraguay-Francia: diretta, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Una partita che sulla carta non dovrebbe creare problemi alla Francia. Guai però a sottovalutare l'avversario, il Paraguay, che a sorpresa ai sedicesimi di finale ha eliminato ai rigori la Germania. Due gli avversari più temibili per la corazzata Blues, trainata in attacco da Mbappe, Olise e Dembele: il caldo e l'organizzazione difensiva della squadra sudamericana. Nello stadio 'Lincoln Financial Field' di Filadelfia, dove le due nazionali si affronteranno per gli ottavi di finale, al calcio di inizio è prevista infatti una temperatura di 28 gradi, con il rischio di temporali improvvisi e con un'umidità sopra la media. C'è già un precedente tra le due squadre, sempre ai Mondiali, sempre a un ottavo di finale. Era il 28 giugno 1998 e i francesi giocavano in casa a Lens. Una partita vinta solo ai supplementari grazie a un 'golden gol' di Blanc.