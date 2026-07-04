Paraguay-Francia: diretta, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Una partita che sulla carta non dovrebbe creare problemi alla Francia. Guai però a sottovalutare l'avversario, il Paraguay, che a sorpresa ai sedicesimi di finale ha eliminato ai rigori la Germania. Due gli avversari più temibili per la corazzata Blues, trainata in attacco da Mbappe, Olise e Dembele: il caldo e l'organizzazione difensiva della squadra sudamericana. Nello stadio 'Lincoln Financial Field' di Filadelfia, dove le due nazionali si affronteranno per gli ottavi di finale, al calcio di inizio è prevista infatti una temperatura di 28 gradi, con il rischio di temporali improvvisi e con un'umidità sopra la media. C'è già un precedente tra le due squadre, sempre ai Mondiali, sempre a un ottavo di finale. Era il 28 giugno 1998 e i francesi giocavano in casa a Lens. Una partita vinta solo ai supplementari grazie a un 'golden gol' di Blanc.
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Dove vedere Paraguay-Francia: diretta tv e streaming
La partita è in programma alle ore 23 e sarà visibile in diretta su Dazn e Rai1. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.
Probabili formazioni
Paraguay (4-2-3-1): Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas; Almirón, D. Gómez, Enciso; Ávalos. Ct: Alfaro. A disposizione: Fernández, Olveira, Velázquez, Balbuena, Maidana, Diego Gómez, Mauricio, Kaku, Ojeda, Sosa, Sanabria, Arce, Caballero, Pitta.
Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Theo Hernández, Konaté, Lucas Hernández, Koné, Lacroix, Kanté, Zaïre-Emery, Doué, Mateta, Cherki, Akliouche, Thuram.