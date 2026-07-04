Mondiali, tabellone completo ottavi: orari gare, dove vederle e quali partite si vedranno in chiaro

Il Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico entra sempre più nel vivo perché dopo i sedicesimi di finale, con alcune sorprese, si parte con gli ottavi. Le migliori sedici squadre si affrontano per cercare un posto nei quarti e continuare il sogno di portare a casa la coppa, si comincia questa sera con Canada-Marocco. Tra le altre nazionali presenti anche le favorite tra Argentina, Francia, Portogallo e Spagna oltre al Brasile di Ancelotti. Attenzione alla Norvegia di Haaland prossima avversaria della Selecao verdeoro e anche alle possibili outsider. Intanto c'è il quadro completo del prossimo turno con le dirette tv delle varie gare.
Dove vedere gli ottavi di finale in tv e streaming
Tutte le gare degli ottavi di finale saranno trasmesse in diretta su DAZN. Alcuni incontri saranno visibili anche in chiaro sui canali Rai: si tratta di Paraguay-Francia (4 luglio), Brasile-Norvegia (5 luglio), Portogallo-Spagna (6 luglio) e Argentina-Egitto (7 luglio).
Gli altri match resteranno invece disponibili esclusivamente in streaming su DAZN. Gli appassionati potranno quindi seguire l'intero programma della fase a eliminazione diretta attraverso la piattaforma, con quattro sfide trasmesse anche dalla tv pubblica.
Il calendario degli ottavi: partite e orari
Archiviati i sedicesimi con partite molto equilibrate e qualche sorpresa, ecco il tabellone completo degli ottavi di finale dei Mondiali:
4 LUGLIO
- 19:00 - Canada-Marocco
- 23:00 - Paraguay-Francia
5 LUGLIO
- 22:00 - Brasile-Norvegia
6 LUGLIO
- 2:00 - Messico-Inghilterra
- 21:00 - Portogallo-Spagna
7 LUGLIO
- 2:00 - Usa-Belgio
- 18:00 - Argentina-Egitto
- 22:00 - Svizzera-Colombia
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