Mondiali, tabellone completo ottavi: orari gare, dove vederle e quali partite si vedranno in chiaro

Il Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico entra sempre più nel vivo perché dopo i sedicesimi di finale, con alcune sorprese, si parte con gli ottavi. Le migliori sedici squadre si affrontano per cercare un posto nei quarti e continuare il sogno di portare a casa la coppa, si comincia questa sera con Canada-Marocco. Tra le altre nazionali presenti anche le favorite tra Argentina, Francia, Portogallo e Spagna oltre al Brasile di Ancelotti. Attenzione alla Norvegia di Haaland prossima avversaria della Selecao verdeoro e anche alle possibili outsider. Intanto c'è il quadro completo del prossimo turno con le dirette tv delle varie gare.