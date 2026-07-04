La Francia batte il Paraguay di misura e vola ai quarti contro il Marocco: decide il solito Mbappé 

Si è conclusa da pochi istanti la sfida valida per l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali tra Paraguay e Francia . Ad avere la meglio è stata la squadra di Didier Deschamps , uscita vittoriosa dal confronto con la squadra sudamericana ma facendo un'enorme fatica. Per tutta la prima ora di gioco infatti, non si è vista la solita Francia travolgente, anche grazie all'efficacia del lavoro svolto dai giocatori paraguaiani, i quali hanno tentato in tutti i modi di contenere l'assalto dei francesi.

La squadra di Alfaro si è però dovuta arrendere al settimo sigillo in questa competizione di Kylian Mbappé, glaciale dagli undici metri. Rete che è bastata per consentire ai Blues di strappare il pass di accesso ai quarti di finale del Mondiale, dove ad attenderli ci sarà il Marocco, uscito vittorioso dal confronto contro il Canada.

La cronaca di Paraguay-Francia

È stato un primo tempo molto combattuto tra le due squadre, con i sudamericani che fanno il lavoro sporco e tendono a non far giocare la Francia. Per buona parte riescono nell'intento di limitare i danni, con la squadra transalpina che si presenta dalle parti della porta difesa da Gill solo in un paio di circostanze. La prima arriva al minuto 22 per effetto di una conclusione del centrocampista della Roma Manu Konè, che lascia partire un bel sinistro a giro da fuori area, con la sfera che termina di poco a lato. L'altra avviene pochi minuti più tardi, con Mbappé che da pochi passi non riesce ad impattare il pallone per questione di millimetri. Le due squadre vanno quindi al riposo senza aver regalato troppe emozioni degne di un ottavo di finale dei Mondiali.

Nella ripresa la Francia inizia a spingere sin dai primi minuti e a furia di insistere, la squadra di Deschamps viene premiata. La svolta del match arriva al minuto numero 65, quando l'autore della doppietta nella finale di Monaco contro l'Inter, Doue, viene atterrato in area da un'entrata scomposta e fuori tempo di Gustavo Gomez. In un primo momento l'arbitro lascia correre, ma dalla sala VAR non sono dello stesso avviso e proprio per questo, il direttore di gara viene richiamato al monitor. La decisione è quella di assegnare la massima punizione e dal dischetto si presenta, ovviamente, Kylian Mbappé che non fallisce l'appuntamento con il gol e raggiunge nuovamente Leo Messi in cima alla classifica marcatori. Da li in poi la Francia controlla il gioco e lascia scorrere i minuti, fino al triplice fischio.

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