Brasile-Norvegia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Brasile e Norvegia scendono in campo nel New Jersey per contendersi l'accesso ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Reduce dalla rimonta sul Giappone, la Selecao punta a tornare sul tetto del mondo dopo le delusioni seguite al trionfo del 2002, ovvero i quarti di Germania 2006 e Sudafrica 2010, il ko nella finalina del mondiale di casa e ancora le sconfitte ai quarti di Russia 2018 e Qatar 2022. Di tutt'altro spessore il curriculum dei Leoni, il cui successo sulla Costa d'Avorio ha aperto le porte degli ottavi per la terza volta dopo i due mondiali francesi del 1938 e 1998. Il vincitore affronterà una tra Messico e Inghilterra, a loro volta impegnate nella notte italiana di lunedì 6 luglio allo Stadio Azteca di Città del Messico.