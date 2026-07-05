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Brasile-Norvegia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Gli uomini di Ancelotti contenono ad Haaland e compagni l'accesso ai quarti di finale
3 min
BrasileNorvegiaMondiali 2026

Brasile e Norvegia scendono in campo nel New Jersey per contendersi l'accesso ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Reduce dalla rimonta sul Giappone, la Selecao punta a tornare sul tetto del mondo dopo le delusioni seguite al trionfo del 2002, ovvero i quarti di Germania 2006 e Sudafrica 2010, il ko nella finalina del mondiale di casa e ancora le sconfitte ai quarti di Russia 2018 e Qatar 2022. Di tutt'altro spessore il curriculum dei Leoni, il cui successo sulla Costa d'Avorio ha aperto le porte degli ottavi per la terza volta dopo i due mondiali francesi del 1938 e 1998. Il vincitore affronterà una tra Messico e Inghilterra, a loro volta impegnate nella notte italiana di lunedì 6 luglio allo Stadio Azteca di Città del Messico.

Brasile-Norvegia: quando e dove in tv e streaming

L'incontro tra le selezioni di Ancelotti e Solbakken è in programma alle ore 22 italiane presso il MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, Usa. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Dazn. 

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Brasile-Norvegia: le probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Ct: Ancelotti.

A disposizione: Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Ibañez, Leo Pereira; Ederson Silva, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Neymar, Thiago.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Sorloth, Haaland. Ct: Solbakken.

A disposizione: Selvik, Tangvik, Ostigard, Bjorkan, Langas, Falchener, Ryerson, Thorsby, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Bobb, Larsen, Schjelderup, Hauge.

Arbitro: Elfath (Stati Uniti); Assistenti: Parker–Atkins (Stati Uniti); Quarto ufficiale: Martinez (Honduras); Var: Guzman (Nicaragua); Ass. Var: González (Uruguay)–Del Cerro Grande (Spagna).

Scopri tutte le quote di Brasile-Norvegia.

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