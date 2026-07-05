Messico-Inghilterra: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Non un mondiale qualunque per Messico e Inghilterra. Se il Tricolore insegue sul campo di casa il suo terzo quarto in Coppa del Mondo, la nazionale dei Tre Leoni va a caccia del suo secondo trionfo 60 anni dopo il mondiale di casa. La selezione di Aguirre è reduce dal successo sull'Ecuador (2-0), mentre ai sedicesimi la formazione di Tuchel ha ribaltato il vantaggio della Repubblica Democratica del Congo trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Il vincitore affronterà una tra Brasile e Norvegia, a loro volta impegnate alle 22 italiane di domenica 5 luglio nel New Jersey.
Messico-Inghilterra: quando e dove in tv e streaming
L'incontro tra le selezioni di Aguirre e Tuchel è in programma alle ore 2 am italiane di lunedì 6 luglio presso lo Stadio Azteca di Città del Messico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
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Messico-Inghilterra: le probabili formazioni
MESSICO (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jiménez, Quinones. Ct: Aguirre.
A disposizione: Acevedo, Ochoa, Alvarez, Chavez Garcia, Chavez, Fidalgo, Gimenez S., Gonzalez, Gutierrez, Huerta Valera, Martinez, Pineda, Reyes, Vargas, Vega.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
A disposizione: D. Henderson, Trafford, Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, James, Madueke, Mainoo, Quansah, Rashford, Rogers, Spence, Toney, Watkins.
Arbitro: Faghani (Australia); Assistenti: Lakrindis – Lindsay (Australia); Quarto ufficiale: Jayed (Marocco); Var: Gallo (Colombia); Ass. Var: Lara (Cile).