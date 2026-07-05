Messico-Inghilterra: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Non un mondiale qualunque per Messico e Inghilterra. Se il Tricolore insegue sul campo di casa il suo terzo quarto in Coppa del Mondo, la nazionale dei Tre Leoni va a caccia del suo secondo trionfo 60 anni dopo il mondiale di casa. La selezione di Aguirre è reduce dal successo sull'Ecuador (2-0), mentre ai sedicesimi la formazione di Tuchel ha ribaltato il vantaggio della Repubblica Democratica del Congo trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Il vincitore affronterà una tra Brasile e Norvegia, a loro volta impegnate alle 22 italiane di domenica 5 luglio nel New Jersey.