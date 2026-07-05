"Avrei fatto a meno degli insulti": lo sfogo di Deschamps dopo Francia-Paraguay

La Francia trova il varco grazie a Doué e Mbappé

Il Paraguay imposta una gara tutta difensiva, affidandosi a un catenaccio vecchio stile per spegnere la qualità tecnica della Francia e impedire ai transalpini di ripetere le prestazioni brillanti offerte nelle precedenti uscite. La squadra di Deschamps fatica a trovare spazi e occasioni pulite, ma la profondità della panchina fa la differenza nella seconda metà della ripresa. L'ingresso di Doué cambia completamente l'inerzia della sfida: il giovane attaccante salta diversi avversari con una serie di accelerazioni e dribbling, prima di essere fermato fallosamente in area. L'arbitro concede il calcio di rigore e Mbappé non sbaglia, spiazzando il portiere Gill e firmando l'1-0 decisivo. Grazie a questo successo la Francia stacca il pass per i quarti di finale, dove ad attenderla ci sarà il Marocco. Una vittoria sofferta, costruita con pazienza e maturità contro un avversario che ha reso ogni azione estremamente complicata.

Lo sfogo di Deschamps contro la direzione arbitrale

Nel dopo gara Deschamps ha espresso tutta la propria amarezza per alcuni episodi arbitrali, pur sottolineando come la qualificazione resti l'aspetto più importante della serata. "Non critico l'arbitro, ma abbiamo finito la partita con tre cartellini gialli per noi. Non critico il Paraguay, ogni squadra gioca al meglio delle sue possibilità, ma avrei fatto volentieri a meno degli insulti. Ma queste sono solo chiacchiere, visto che ci siamo qualificati", ha dichiarato il commissario tecnico francese in conferenza stampa. Il riferimento è soprattutto alla gestione disciplinare dell'arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, che non ha estratto alcun cartellino giallo nei confronti dei giocatori paraguayani. Successivamente Deschamps ha aggiunto: "È stata una partita combattuta e aggressiva, con molte interruzioni, ma i giocatori erano preparati. Sono contento che abbiano mantenuto la calma; sarà un'esperienza preziosa. Sapevamo che avremmo giocato una partita particolare. Sono convinto che ci servirà a qualcosa. Abbiamo mantenuto la calma, e questo è stato fondamentale. È stata una partita in cui abbiamo dovuto sporcarci le mani".