Clamoroso Balogun, squalifica sospesa! L’incredibile scelta dopo l’espulsione, Trump esulta

Folarin Balugon, espulso ai sedicesimi di finale nel corso del match tra Stati Uniti e Bosnia per un fallo su Tarik Muharemovic, sarà comunque a disposizione per la partita degli ottavi tra Usa e Belgio, in programma questa notte alle 2 italiane. La Fifa infatti ha sospeso la squalifica del centravanti del Monaco, applicando l'articolo 27 del codice disciplinare della Fifa, che consente una sospensiva "per un periodo di un anno". "Qualora Balogun commetta un'altra infrazione di natura e gravità analoghe la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata - spiega l'organo di governo del calcio mondiale - Fatto salvo qualsiasi ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione".