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Clamoroso Balogun, squalifica sospesa! L’incredibile scelta dopo l’espulsione, Trump esulta

Inedita decisione della Fifa: l'attaccante degli Usa potrà giocare contro il Belgio nonostante il cartellino rosso rimediato contro la Bosnia-Erzegovina
2 min
BelgioStati UnitiBalogun

Folarin Balugon, espulso ai sedicesimi di finale nel corso del match tra Stati Uniti e Bosnia per un fallo su Tarik Muharemovic, sarà comunque a disposizione per la partita degli ottavi tra Usa e Belgio, in programma questa notte alle 2 italiane. La Fifa infatti ha sospeso la squalifica del centravanti del Monaco, applicando l'articolo 27 del codice disciplinare della Fifa, che consente una sospensiva "per un periodo di un anno". "Qualora Balogun commetta un'altra infrazione di natura e gravità analoghe la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata - spiega l'organo di governo del calcio mondiale - Fatto salvo qualsiasi ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione".

Trump: "Grazie alla Fifa"

Donald Trump plaude alla revoca della squalifica a carico dell'attaccante Usa, Folarin Balogun. "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto il tycoon sul suo social Truth. Balogun sarà disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Usa contro il Belgio. La Commissione disciplinare della Fifa, con una mossa inedita, ha annullato il cartellino rosso inflitto all'attaccante statunitense durante la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina nei sedicesimi di finale. 

La reazione in Belgio

"Colpo di scena prima di USA-Belgio: il fuoriclasse degli Stati Uniti potrà finalmente scendere in campo, nonostante il cartellino rosso!", scrive Le Soir. La reazione dei media belgi al trattamento inedito nei confronti del centravanti dei loro prossimi avversari ai Mondiali è di stupore. "Secondo numerosi osservatori - osserva Les Sports - la nazionale statunitense non avrebbe potuto presentare ricorso contro questa sospensione automatica. La squadra dell'allenatore Mauricio Pochettino sembra tuttavia aver trovato una scappatoia giuridica".

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