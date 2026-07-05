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Haaland doppietta leggendaria, Nyland eroe: il Brasile di Ancelotti eliminato, la Norvegia ai quarti!

La Seleçao abbandona il Mondiale agli ottavi di finale, non succedeva dal 1990: all'ex tecnico del Real Madrid non basta il rigore trasformato da Neymar nel finale
2 min
HaalandBrasileNorvegia

La Norvegia vola ai quarti di finale eliminando il Brasile col punteggio di 2-1 grazie ad una doppietta di Haaland. E' la prima volta che la nazionale scandinava raggiunge questo traguardo e lo fa nella quinta partecipazione ad un Mondiale. Dall'altra parte c'è la Seleçao di Carletto Ancelotti che non veniva eliminata così presto da un Mondiale dal 1990, quando fu sbattuta fuori dall'Argentina per mano di Caniggia. Ai quarti di finale, la Norvegia affronterà la vincente di Messico-Inghilterra.

Brasile-Norvegia 1-2, la cronaca

La prima emozione del match la regala il portiere della Norvegia: al minuto 13 Nyland ipnotizza Bruno Guimaraes dal dischetto, rigore fischiato per netto fallo su Matheus Cunha. Nella ripresa il Brasile continua l'assalto alla porta norvegese ma Nyland para tutto ciò che passa da quelle parti. Al minuto 68, un boato accompagna l'ingresso in campo di Neymar con la Seleçao, con l'ex Barça e Psg che sostituisce uno spento Gabriel Martinelli. Ma la gara si sblocca a dieci minuti dalla fine: cross di Schjelderup sulla sinistra e il solito Haaland, che si era visto pochissimo, di testa sorprende Alisson. Ancora Nyland protagonista al 86' quando nega al Brasile la rete del pareggio, salvando sulla linea una deviazione sfortunata del suo compagno Ajer. Ma la punta del Manchester City non si ferma qui e al 90', col sinistro da fuori area, chiude i giochi regalando alla Norvegia i quarti di finale. Ultimo spunto della gara, il rigore trasformato da Neymar a recupero abbondantemente scaduto.

 

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