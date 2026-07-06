Portogallo-Spagna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ARLINGTON (Stati Uniti) - Prima della sfida degli ottavi di finale del Mondiale tra Spagna e Portogallo, in programma a Dallas, è stato Cristiano Ronaldo a presentarsi davanti ai giornalisti insieme al commissario tecnico Roberto Martìnez. Un appuntamento molto atteso, non solo per il valore della sfida, ma anche perché potrebbe essere l'ultimo Mondiale dell'attaccante portoghese. “Questo Mondiale al momento è un'esperienza bella - ha detto Ronaldo -. Non è facile per nessuno. Basta vedere le squadre che sono state eliminate. Però vedo la squadra tranquilla. Affrontiamo una squadra molto difficile, ma siamo preparati. Ho un affetto molto speciale per la Spagna. Ho molte cose lì. La Spagna è sempre candidata a vincere qualsiasi competizione” ha affermato la leggenda portoghese. Ronaldo ha poi aggiunto: “Teoricamente è favorita perché ha già vinto, ma questa volta sarà diverso. Mi piace giocare contro la Spagna perché sono sempre grandi partite. Ho la sensazione che vinceremo”. E De la Fuente ha parlato così: “Sono un ammiratore di Cristiano. Ammiro le persone che hanno carattere, ambizione e voglia di migliorarsi. Mi inchino davanti a Cristiano. È un calciatore che ti obbliga a restare sempre concentrato, in qualsiasi situazione. Bisogna sempre tenerlo d'occhio. È il migliore nelle zone dove si decidono le partite. Preferirei che non giocasse, ma credo che sarà in campo.”
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Portogallo-Spagna: diretta tv e streaming
Il match tra Portogallo e Spagna, in programma alle ore 21 all’AT&T Stadium di Arlington e valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali, sarà visibile in diretta su Dazn. Sarà inoltre possibile assistere alla gara in chiaro in diretta su RAI 1.
Portogallo-Spagna: le probabili formazioni
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. CT: Roberto Martinez. A disposizione: Rui Silva, Josè Sà, Semedo, Araujo, Diogo Dalot, Inacio, Matheus, Ruben Neves, Costa, Bernardo Silva, Ramos, Joao Felix, Trincao, Guedes, Conceicao. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ruben Dias.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. CT: De la Fuente. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Grimaldo, Eric Garcia, Llorente, Merino, Fabian, Gavi, Yeremi Pino, Zubimendi, Ferran, Munoz, Borja Iglesias. Indisponibili: Nico Williams. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
ARBITRO: Taylor (Inghilterra). ASSISTENTI: Besswick-Nunn (Inghilterra). IV UOMO: Zwayer (Germania). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Garcia (Brasile)-Di Bello (Italia).