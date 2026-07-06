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Stati Uniti-Belgio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Gli ottavi tra la nazionale statunitense e gli uomini di Garcia non saranno esenti da critiche: al centro la sospensione della squalifica per Balogun
3 min
MondialiUsaBelgio

SEATTLE (Stati Uniti) - Non sapevo che il 5 luglio fosse in realtà il 1° aprile negli Stati Uniti. Pensavo che la partita fosse il 6 luglio, non il primo aprile". E' il commento ironico del Ct del Belgio, il francese Rudi Garcia, alla notizia della revoca della squalifica del centravanti della nazionale Usa Folarin Balogun alla vigilia della sfida fra le due nazionali ai mondiali di calcio. "Questo non cambia il mio approccio alla partita", ha comunque assicurato Garcia. Partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini e che per una delle due vorrà dire accesso ai quarti di finale. Ciò che è certo è che il Belgio arriva alla gara nella miglior condizione mentale possibile, dopo aver conquistato all’ultimo turno un’insperata vittoria contro il Senegal: da un iniziale 2-0 al 3-2 finale siglato da Tielemans all’ultimo secondo dei tempi supplementari. Sul versante opposto i “padroni di casa” allenati da Pochettino, i quali hanno raccolto soltanto una sconfitta contro la Turchia in quest’edizione dei Mondiali. Si preannuncia una gara infuocata, sperando che le polemiche restino fuori dal terreno di gioco.

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Stati Uniti-Belgio: diretta tv e streaming

Il match tra USA e la nazionale di Garcia, in programma alle 2 di notte al Lumen Field di Seattle, sancirà l’accesso di una delle due nazionali ai quarti di finale. Sarà possibile assistere alla gara in diretta su Dazn.

Stati Uniti-Belgio: le probabili formazioni

STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tilman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. CT: Pochettino. A disposizione: Turner, Brady, Trusty, Reyna, Pepi, Aaronson, Robinson M., Berhalter, Roldan, Arfsten, Wright, Weah, McKenzie, Scally, Zendejas. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Machele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Lukebakio, De Bruyne, Trossard, Lukaku. CT: Rudi Garcia. A disposizione: Lammens, Penders, Debast, Theate Witsel, Doku, Meunier, De Winter, De Ketelaere, Seys, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Onana. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mechele.

ARBITRO: Makhadmeh (Giordania). ASSISTENTI: Alkalaf-Alroalle (Giordania). IV UOMO: Atcho (Gabon). VAR: Al Marri (Qatar). AVAR: Gallo (Colombia)-Mastangelo (Argentina).

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