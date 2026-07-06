Neymar devastato, addio al Brasile in lacrime. E Ancelotti rilancia

Nel post partita Ancelotti ha parlato in conferenza: "Credo che sia un momento difficile, perché quando rappresenti il Brasile vuoi sempre vincere . Abbiamo perso una partita molto impegnativa contro un avversario che ha fatto le cose molto bene. L a Norvegia era ben organizzata, ha giocato con molta intensità e ha sfruttato le sue occasioni. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, ma in questo tipo di partite i piccoli dettagli possono decidere il risultato. Non credo che oggi sia mancato l'atteggiamento. La squadra ha lavorato, ha lottato, si è impegnata durante tutta la partita. Evidentemente ci sono cose che dobbiamo fare meglio e siamo i primi a riconoscerlo. Nel calcio ci sono giorni in cui l'avversario è migliore di te. Per 70 minuti la partita è stata sotto controllo e dopo Haaland ha deciso l'incontro".

Sulla scelta del rigore: "Abbiamo fatto un’analisi di un anno sui rigoristi, il migliore a calciare è Raphinha, poi Neymar, poi Igor Thiago. Nessuno di questi tre era in campo. Tra chi stava giocando il migliore era Bruno Guimarães, e ha tirato lui. L’abbiamo scelto perché pensavamo fosse il migliore tra quelli in campo".

"Domani penseremo al futuro del Brasile"

E ha continuato: "Dobbiamo accettare questa eliminazione con responsabilità e imparare da questa esperienza. Non ci serve cercare scuse, dobbiamo analizzare la partita con calma, capire cosa è successo e usare questa sconfitta per crescere come squadra. Sono convinto che questo gruppo abbia qualità, personalità e un grande futuro. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato durante tutta la competizione. Capisco la loro tristezza perché la proviamo anche noi. Quando indossi questa maglia la responsabilità è enorme. Ce ne andiamo con dolore, ma anche con l'impegno di continuare a lavorare affinché il Brasile torni a competere ai massimi livelli. Dobbiamo gestire la tristezza e da domani inizieremo a pensare a quale possa essere il futuro di questa nazionale".

La delusione di Ancelotti

Il ct della Selecao ha proseguito: "Da parte mia è stata un’esperienza deludente per il risultato, perché siamo molto tristi. È stata un'esperienza bella in generale, ringrazio i giocatori che hanno lavorato molto bene e creato un bell'ambiente. Non sempre nello sport tutto è perfetto. Penso che per lo sforzo messo in campo non meritassimo di perdere, dobbiamo anche dare merito alla squadra avversaria, hanno giocatori molto forti che hanno fatto la differenza. Penso che il Brasile con questa rosa potesse competere fino alla fine di questa Coppa del Mondo. Abbiamo avuto delle occasioni. Era molto complicato fare un pressing alto perché la Norvegia metteva molti giocatori dietro, si abbassava molto a difendere... e un pressing molto alto era un rischio nell'uno contro uno per la velocità di Haaland. Quando vivi un momento così, devi pensare che una sconfitta è una nuova avventura, una nuova stagione, continuare a lavorare, trovare nuove idee. Io credo che questa sconfitta sia l'inizio di un nuovo ciclo per il Brasile".