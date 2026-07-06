Neymar devastato, addio al Brasile in lacrime. E Ancelotti rilancia

Il cammino del Brasile ai Mondiali si interrompe agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro la Norvegia, un risultato che lascia grande delusione nell'ambiente verdeoro. Le aspettative della vigilia erano decisamente più elevate, ma la Selecao ha dovuto arrendersi alla brillante prestazione degli avversari. Decisiva la doppietta di Haaland, che ha trascinato i norvegesi ai quarti di finale, rendendo vano il rigore trasformato da Neymar nei minuti di recupero. Al termine della gara, le immagini delle lacrime dei giocatori hanno raccontato meglio di qualsiasi parola l'amarezza per un'eliminazione inattesa. Intanto, oltre al bilancio del torneo, l'attenzione si è spostata anche sul futuro del commissario tecnico Carlo Ancelotti.
Brasile eliminato, la delusione è enorme ma la Federazione conferma Ancelotti
L'eliminazione contro la Norvegia ha lasciato un segno profondo nel Brasile, che vede sfumare il sogno mondiale già agli ottavi di finale. La doppietta di Haaland si è rivelata determinante per il successo della nazionale scandinava, capace di approfittare delle difficoltà della Selecao. Il calcio di rigore realizzato da Neymar nel recupero ha soltanto reso meno amaro il passivo, senza però evitare la sconfitta.
Al triplice fischio sono stati proprio i volti dei protagonisti a testimoniare tutta la delusione, con il fuoriclasse brasiliano tra i più provati. Nel dopo gara, Ancelotti ha preferito non sbilanciarsi sul proprio futuro, limitandosi a parlare di "inizio di un nuovo ciclo". Parole che hanno inevitabilmente alimentato interrogativi sulla sua permanenza sulla panchina verdeoro. Dubbi che, tuttavia, sono stati rapidamente affrontati dalla Federazione brasiliana.
La CBF blinda il commissario tecnico: "fiducia nel lavoro di Ancelotti"
A poche ore dall'eliminazione, la CBF ha scelto di ribadire pubblicamente la propria fiducia nell'allenatore italiano. A confermarlo è stato Rodrigo Caetano, direttore operativo delle nazionali brasiliane, che ha parlato di piena "fiducia nel lavoro di Ancelotti". Lo stesso dirigente ha inoltre precisato che "l'allenatore è garantito per il prossimo ciclo", chiudendo di fatto ogni speculazione sul futuro del tecnico.
Caetano ha poi spiegato che "potremo iniziare a settembre la ricostruzione della squadra, prendendo i lati positivi di questo Mondiale e facendo gli opportuni aggiustamenti". La volontà della Federazione è quindi quella di ripartire con continuità, trasformando la delusione del torneo in un punto di partenza per il nuovo progetto tecnico.
Ancelotti, conferenza Brasile-Norvegia
Nel post partita Ancelotti ha parlato in conferenza: "Credo che sia un momento difficile, perché quando rappresenti il Brasile vuoi sempre vincere. Abbiamo perso una partita molto impegnativa contro un avversario che ha fatto le cose molto bene. La Norvegia era ben organizzata, ha giocato con molta intensità e ha sfruttato le sue occasioni. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, ma in questo tipo di partite i piccoli dettagli possono decidere il risultato. Non credo che oggi sia mancato l'atteggiamento. La squadra ha lavorato, ha lottato, si è impegnata durante tutta la partita. Evidentemente ci sono cose che dobbiamo fare meglio e siamo i primi a riconoscerlo. Nel calcio ci sono giorni in cui l'avversario è migliore di te. Per 70 minuti la partita è stata sotto controllo e dopo Haaland ha deciso l'incontro".
Sulla scelta del rigore: "Abbiamo fatto un’analisi di un anno sui rigoristi, il migliore a calciare è Raphinha, poi Neymar, poi Igor Thiago. Nessuno di questi tre era in campo. Tra chi stava giocando il migliore era Bruno Guimarães, e ha tirato lui. L’abbiamo scelto perché pensavamo fosse il migliore tra quelli in campo".
"Domani penseremo al futuro del Brasile"
E ha continuato: "Dobbiamo accettare questa eliminazione con responsabilità e imparare da questa esperienza. Non ci serve cercare scuse, dobbiamo analizzare la partita con calma, capire cosa è successo e usare questa sconfitta per crescere come squadra. Sono convinto che questo gruppo abbia qualità, personalità e un grande futuro. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato durante tutta la competizione. Capisco la loro tristezza perché la proviamo anche noi. Quando indossi questa maglia la responsabilità è enorme. Ce ne andiamo con dolore, ma anche con l'impegno di continuare a lavorare affinché il Brasile torni a competere ai massimi livelli. Dobbiamo gestire la tristezza e da domani inizieremo a pensare a quale possa essere il futuro di questa nazionale".
La delusione di Ancelotti
Il ct della Selecao ha proseguito: "Da parte mia è stata un’esperienza deludente per il risultato, perché siamo molto tristi. È stata un'esperienza bella in generale, ringrazio i giocatori che hanno lavorato molto bene e creato un bell'ambiente. Non sempre nello sport tutto è perfetto. Penso che per lo sforzo messo in campo non meritassimo di perdere, dobbiamo anche dare merito alla squadra avversaria, hanno giocatori molto forti che hanno fatto la differenza. Penso che il Brasile con questa rosa potesse competere fino alla fine di questa Coppa del Mondo. Abbiamo avuto delle occasioni. Era molto complicato fare un pressing alto perché la Norvegia metteva molti giocatori dietro, si abbassava molto a difendere... e un pressing molto alto era un rischio nell'uno contro uno per la velocità di Haaland. Quando vivi un momento così, devi pensare che una sconfitta è una nuova avventura, una nuova stagione, continuare a lavorare, trovare nuove idee. Io credo che questa sconfitta sia l'inizio di un nuovo ciclo per il Brasile".
Neymar dice addio al Brasile: "È finita"
L'eliminazione dal Mondiale contro la Norvegia coincide anche con la fine dell'avventura di Neymar con la nazionale brasiliana. L'attaccante ha annunciato la decisione subito dopo la partita, chiudendo un percorso iniziato sedici anni fa con la maglia della Selecao. "Ci ho provato, ho iniziato qui al Metlife Stadium e qui finisco. È finita", ha dichiarato il fuoriclasse, ricordando che proprio nello stadio del New Jersey aveva debuttato con il Brasile maggiore nel 2010 in un'amichevole contro gli Stati Uniti. Il suo torneo è stato fortemente condizionato da un persistente infortunio al polpaccio destro, che gli ha consentito di disputare soltanto due delle cinque partite del Mondiale. Neymar era inoltre entrato in campo per appena 15 minuti nella sfida della fase a gironi contro la Scozia. Il suo rigore nel recupero contro la Norvegia resterà così l'ultimo gol realizzato con la maglia verdeoro.
Vinicius Jr elogia la Norvegia e spiega la scelta del rigore
Nel dopo partita è intervenuto anche Vinicius Jr, che ha riconosciuto i meriti degli avversari senza cercare alibi. "Possiamo solo congratularci con Haaland e la Norvegia", ha affermato l'attaccante brasiliano, rendendo omaggio alla prestazione della squadra scandinava, che poi è corso ad abbracciare Haaland nel corso della sua intervista per congratularsi con lui. Vinicius ha poi chiarito anche la scelta del rigorista nel finale dell'incontro: "L'allenatore sceglie chi tirerà il rigore prima della partita. Ha scelto Bruno. Non sono mai stato egoista, non ho mai voluto essere il miglior marcatore della competizione, ed è per questo che Bruno ha accettato", ha dichiarato. Un gesto che Vinicius ha voluto spiegare per evitare qualsiasi interpretazione legata a interessi personali.
Il cammino del Brasile ai Mondiali si interrompe agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro la Norvegia, un risultato che lascia grande delusione nell'ambiente verdeoro. Le aspettative della vigilia erano decisamente più elevate, ma la Selecao ha dovuto arrendersi alla brillante prestazione degli avversari. Decisiva la doppietta di Haaland, che ha trascinato i norvegesi ai quarti di finale, rendendo vano il rigore trasformato da Neymar nei minuti di recupero. Al termine della gara, le immagini delle lacrime dei giocatori hanno raccontato meglio di qualsiasi parola l'amarezza per un'eliminazione inattesa. Intanto, oltre al bilancio del torneo, l'attenzione si è spostata anche sul futuro del commissario tecnico Carlo Ancelotti.
Brasile eliminato, la delusione è enorme ma la Federazione conferma Ancelotti
L'eliminazione contro la Norvegia ha lasciato un segno profondo nel Brasile, che vede sfumare il sogno mondiale già agli ottavi di finale. La doppietta di Haaland si è rivelata determinante per il successo della nazionale scandinava, capace di approfittare delle difficoltà della Selecao. Il calcio di rigore realizzato da Neymar nel recupero ha soltanto reso meno amaro il passivo, senza però evitare la sconfitta.
Al triplice fischio sono stati proprio i volti dei protagonisti a testimoniare tutta la delusione, con il fuoriclasse brasiliano tra i più provati. Nel dopo gara, Ancelotti ha preferito non sbilanciarsi sul proprio futuro, limitandosi a parlare di "inizio di un nuovo ciclo". Parole che hanno inevitabilmente alimentato interrogativi sulla sua permanenza sulla panchina verdeoro. Dubbi che, tuttavia, sono stati rapidamente affrontati dalla Federazione brasiliana.
La CBF blinda il commissario tecnico: "fiducia nel lavoro di Ancelotti"
A poche ore dall'eliminazione, la CBF ha scelto di ribadire pubblicamente la propria fiducia nell'allenatore italiano. A confermarlo è stato Rodrigo Caetano, direttore operativo delle nazionali brasiliane, che ha parlato di piena "fiducia nel lavoro di Ancelotti". Lo stesso dirigente ha inoltre precisato che "l'allenatore è garantito per il prossimo ciclo", chiudendo di fatto ogni speculazione sul futuro del tecnico.
Caetano ha poi spiegato che "potremo iniziare a settembre la ricostruzione della squadra, prendendo i lati positivi di questo Mondiale e facendo gli opportuni aggiustamenti". La volontà della Federazione è quindi quella di ripartire con continuità, trasformando la delusione del torneo in un punto di partenza per il nuovo progetto tecnico.