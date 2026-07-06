Balogun, il caso incendia il Mondiale! La Uefa spara a zero sulla Fifa: “È tutto a rischio”

L'episodio che ha coinvolto Balogun continua ad alimentare polemiche a poche ore dagli ottavi di finale del Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Belgio. L'attaccante del Monaco, espulso contro la Bosnia-Erzegovina, sarà infatti regolarmente a disposizione della nazionale americana dopo la sospensione della squalifica decisa dalla FIFA. Una scelta che ha acceso un intenso dibattito non soltanto nel mondo del calcio, ma anche in quello politico e istituzionale, compreso Malagò. Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa internazionale hanno sollevato dubbi sulle modalità con cui si è arrivati al provvedimento. Nel frattempo aumentano le prese di posizione di dirigenti, allenatori ed ex protagonisti del calcio mondiale.
L'inchiesta della Bild: il presunto intervento della Casa Bianca
Secondo quanto riportato dalla Bild, dietro la sospensione della squalifica di Balogun ci sarebbe stata un'importante attività di pressione politica avviata subito dopo l'espulsione dell'attaccante statunitense. Il quotidiano tedesco racconta che Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per il Mondiale, avrebbe immediatamente informato il presidente Donald Trump dell'accaduto. Da quel momento sarebbe partita una serie di contatti e iniziative durata quattro giorni con l'obiettivo di permettere al centravanti di disputare gli ottavi di finale. L'operazione avrebbe coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica americana e un gruppo di legali incaricati di preparare il ricorso. L'intera vicenda avrebbe assunto rapidamente una dimensione politica oltre che sportiva. Un retroscena destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche.
I contatti con la FIFA e i dubbi sulla procedura
Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, nella vicenda sarebbero entrati in gioco anche il segretario al Commercio Howard Lutnick e altri funzionari dell'amministrazione statunitense. Parallelamente sarebbero stati raccolti elementi riguardanti l'arbitro brasiliano Raphael Claus, autore dell'espulsione contestata. Il dossier sarebbe quindi finito all'esame degli organi disciplinari della FIFA mentre proseguivano le interlocuzioni. La testata tedesca sostiene inoltre che Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con il presidente della FIFA, Infantino, per discutere della normativa relativa ai cartellini rossi. La federazione internazionale, interpellata anche da Politico, ha ribadito che la decisione è stata assunta esclusivamente dalla commissione disciplinare indipendente. Resta però il fatto che non è stato diffuso alcun documento ufficiale con le motivazioni del provvedimento. Un aspetto che continua a generare interrogativi e richieste di maggiore trasparenza.
Il comunicato ufficiale della Uefa
In mattinata è arrivato anche un comunicato ufficiale della Uefa: ”La decisione di ieri di sospendere la squalifica (per un anno con la condizionale, ndr) per una partita a seguito del cartellino rosso emesso al giocatore Folarin Balogun ha superato la linea rossa. Il calcio, come ogni altro sport, si basa su regole che costituiscono la base per una concorrenza leale, onesta e trasparente. A volte le regole sono aperte all’interpretazione. In questo caso no. Una sospensione automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un'opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. È un principio sancito dal regolamento, che non può essere soggetto a eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica. Quando la certezza delle regole non è più garantita dai suoi tutori, è in gioco l’integrità del gioco e la credibilità di una competizione è minata. Allo stesso modo, tale decisione crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento paritario, a scapito della competizione. Il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bellissimo e affidabile perché si pratica ovunque con le stesse leggi. Un torneo non è mai puramente autonomo e, se il torneo in questione è la Coppa del Mondo, ha il potere di determinare conseguenze positive o negative sul gioco nel suo complesso. Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione così senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile".
Blatter: "Il calcio non può piegarsi alla politica"
Tra le voci più critiche c'è quella dell'ex presidente della FIFA Joseph Blatter, che ha espresso il proprio dissenso attraverso un messaggio pubblicato su X. "I cartellini rossi e le espulsioni non devono esser ribaltati da telefonate politiche. Vengono ribaltati da regole, prove e organismi indipendenti. Se un Presidente degli Stati Uniti interviene con il Presidente della FIFA - e un giocatore viene improvvisamente scagionato prima di una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo...". Da qui il suo interrogativo provocatorio, "Quo vadis, FIFA? Il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco per il potere politico". Una presa di posizione che ha trovato ampio risalto nel dibattito internazionale.
Il Belgio passa alle vie legali
Anche la Federazione belga ha reagito con fermezza alla revoca della squalifica di Balogun. Dopo aver manifestato pubblicamente il proprio stupore per la decisione della FIFA, i dirigenti hanno deciso di presentare un ricorso urgente. L'obiettivo è ottenere un chiarimento sulle modalità con cui è stato adottato il provvedimento. Dal Belgio si ritiene infatti che la scelta possa compromettere il principio di equità sportiva alla base della competizione. La vicenda rischia così di trasferirsi anche sul piano giuridico, aumentando ulteriormente la tensione alla vigilia della sfida contro gli Stati Uniti.
Tuchel ironizza: "Adesso Kane deve chiamare Trump?"
La discussione è arrivata anche nel post gara dell'Inghilterra dopo l'espulsione di Quansah nella sfida contro il Messico. Il commissario tecnico Tuchel ha sfruttato l'occasione per lanciare una frecciata alla FIFA: "Per il rosso a Quansah adesso Kane dovrebbe qualcosa al presidente Trump? Forse... Per essere chiari: quello di Balogun non era un fallo da rosso ma il Var è intervenuto e ha deciso in quel modo. Chi ribalta questa decisione, quando e su quali basi? È strano per me, vogliamo coerenza. Penso che Declan Rice non fosse da ammonire. La Francia riavrà il giallo ingiusto dato a Olise? Dove inizia e dove finisce tutto questo? Facciamo ricorso per togliere il rosso a Quansah?".
L'episodio che ha coinvolto Balogun continua ad alimentare polemiche a poche ore dagli ottavi di finale del Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Belgio. L'attaccante del Monaco, espulso contro la Bosnia-Erzegovina, sarà infatti regolarmente a disposizione della nazionale americana dopo la sospensione della squalifica decisa dalla FIFA. Una scelta che ha acceso un intenso dibattito non soltanto nel mondo del calcio, ma anche in quello politico e istituzionale, compreso Malagò. Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa internazionale hanno sollevato dubbi sulle modalità con cui si è arrivati al provvedimento. Nel frattempo aumentano le prese di posizione di dirigenti, allenatori ed ex protagonisti del calcio mondiale.
L'inchiesta della Bild: il presunto intervento della Casa Bianca
Secondo quanto riportato dalla Bild, dietro la sospensione della squalifica di Balogun ci sarebbe stata un'importante attività di pressione politica avviata subito dopo l'espulsione dell'attaccante statunitense. Il quotidiano tedesco racconta che Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per il Mondiale, avrebbe immediatamente informato il presidente Donald Trump dell'accaduto. Da quel momento sarebbe partita una serie di contatti e iniziative durata quattro giorni con l'obiettivo di permettere al centravanti di disputare gli ottavi di finale. L'operazione avrebbe coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica americana e un gruppo di legali incaricati di preparare il ricorso. L'intera vicenda avrebbe assunto rapidamente una dimensione politica oltre che sportiva. Un retroscena destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche.
I contatti con la FIFA e i dubbi sulla procedura
Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, nella vicenda sarebbero entrati in gioco anche il segretario al Commercio Howard Lutnick e altri funzionari dell'amministrazione statunitense. Parallelamente sarebbero stati raccolti elementi riguardanti l'arbitro brasiliano Raphael Claus, autore dell'espulsione contestata. Il dossier sarebbe quindi finito all'esame degli organi disciplinari della FIFA mentre proseguivano le interlocuzioni. La testata tedesca sostiene inoltre che Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con il presidente della FIFA, Infantino, per discutere della normativa relativa ai cartellini rossi. La federazione internazionale, interpellata anche da Politico, ha ribadito che la decisione è stata assunta esclusivamente dalla commissione disciplinare indipendente. Resta però il fatto che non è stato diffuso alcun documento ufficiale con le motivazioni del provvedimento. Un aspetto che continua a generare interrogativi e richieste di maggiore trasparenza.