Balogun, il caso incendia il Mondiale! La Uefa spara a zero sulla Fifa: “È tutto a rischio”

L'episodio che ha coinvolto Balogun continua ad alimentare polemiche a poche ore dagli ottavi di finale del Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Belgio . L'attaccante del Monaco, espulso contro la Bosnia-Erzegovina, sarà infatti regolarmente a disposizione della nazionale americana dopo la sospensione della squalifica decisa dalla FIFA. Una scelta che ha acceso un intenso dibattito non soltanto nel mondo del calcio, ma anche in quello politico e istituzionale, compreso Malagò . Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa internazionale hanno sollevato dubbi sulle modalità con cui si è arrivati al provvedimento. Nel frattempo aumentano le prese di posizione di dirigenti, allenatori ed ex protagonisti del calcio mondiale.

L'inchiesta della Bild: il presunto intervento della Casa Bianca

Secondo quanto riportato dalla Bild, dietro la sospensione della squalifica di Balogun ci sarebbe stata un'importante attività di pressione politica avviata subito dopo l'espulsione dell'attaccante statunitense. Il quotidiano tedesco racconta che Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per il Mondiale, avrebbe immediatamente informato il presidente Donald Trump dell'accaduto. Da quel momento sarebbe partita una serie di contatti e iniziative durata quattro giorni con l'obiettivo di permettere al centravanti di disputare gli ottavi di finale. L'operazione avrebbe coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica americana e un gruppo di legali incaricati di preparare il ricorso. L'intera vicenda avrebbe assunto rapidamente una dimensione politica oltre che sportiva. Un retroscena destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche.

I contatti con la FIFA e i dubbi sulla procedura

Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, nella vicenda sarebbero entrati in gioco anche il segretario al Commercio Howard Lutnick e altri funzionari dell'amministrazione statunitense. Parallelamente sarebbero stati raccolti elementi riguardanti l'arbitro brasiliano Raphael Claus, autore dell'espulsione contestata. Il dossier sarebbe quindi finito all'esame degli organi disciplinari della FIFA mentre proseguivano le interlocuzioni. La testata tedesca sostiene inoltre che Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con il presidente della FIFA, Infantino, per discutere della normativa relativa ai cartellini rossi. La federazione internazionale, interpellata anche da Politico, ha ribadito che la decisione è stata assunta esclusivamente dalla commissione disciplinare indipendente. Resta però il fatto che non è stato diffuso alcun documento ufficiale con le motivazioni del provvedimento. Un aspetto che continua a generare interrogativi e richieste di maggiore trasparenza.