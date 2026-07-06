Trump su Balogun: "Ho chiamato Infantino! Arbitro sospetto, non sapevo cosa fosse un'espulsione"

Donald Trump ha infatti confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. "Sì l'ho fatto" , ha detto il presidente . "Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati" , ha aggiunto il tycoon. Sull'arbitro: "Non sapevo nemmeno cosa fosse un cartellino rosso. Il direttore di gara ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere".

Sulla questione il presidente degli Stati Uniti ha poi specificato: "Tutto ciò che ho fatto è stato chiedere una revisione. Ho parlato con un uomo che è altamente rispettato. Ho solo chiesto un riesame della decisione, non gli ho detto: 'devi farlo'. Ho visto l'azione e sono una persona che ama lo sport. E quello non era un fallo. Non era nemmeno un'infrazione. Erano due giocatori che correvano a tutta velocità e che si sono scontrati, tutto qui". Trump ha poi definito l'arbitro "un po' sospetto, se si guarda al suo passato. Credo che dobbiamo avere in campo tutti i giocatori migliori. Non puoi togliere i giocatori migliori".

Raphael Claus, l'arbitro "un po' sospetto"

Ma chi è l'arbitro in questione che ha preso la decisione del rosso a Balogun, tirato in ballo dal presidente Usa? Si tratta di Raphael Claus. Brasiliano originario di Santa Barbara d'Oeste, 46 anni, è arbitro internazionale Fifa dal 2015. È stato lui a dirigere la gara tra Stati Uniti e Bosnia Erzegovina del 2 luglio, nella quale l'espulsione di Folarin Balogun al 19' della ripresa ha dato il via, indirettamente, al caso che ha acceso il confronto. Ma a cosa si riferisce Trump quando lo definisce "un po' sospetto" in relazione al suo passato?

Il riferimento è probabilmente al fatto che nel 2024 il direttore di gara era stato coinvolto in una controversia nata dalle accuse del proprietario del Botafogo, John Textor. Convocato davanti alla commissione parlamentare brasiliana che indagava sulle scommesse sportive, Claus è stato poi completamente scagionato, senza ricevere alcun provvedimento. Textor aveva consegnato documentazione relativa a presunte combine nel campionato brasiliano, indicando tra le gare sospette anche alcune arbitrate da Claus. Le accuse, tuttavia, si sono rivelate prive di fondamento e la federazione calcistica brasiliana non ha aperto alcun procedimento nei suoi confronti.