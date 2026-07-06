Trump su Balogun: "Ho chiamato Infantino! Arbitro sospetto, non sapevo cosa fosse un'espulsione"

L'episodio che ha coinvolto Balogun continua ad alimentare polemiche a poche ore dagli ottavi di finale del Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Belgio, specie dopo le dichiarazioni di Donald Trump. L'attaccante del Monaco, espulso contro la Bosnia-Erzegovina, sarà infatti regolarmente a disposizione della nazionale americana dopo la sospensione della squalifica decisa dalla Fifa. Una scelta che ha acceso un intenso dibattito non soltanto nel mondo del calcio, ma anche in quello politico e istituzionale, compreso il presidente della Figc Malagò. Il vero putiferio però è scoppiato a seguito delle parole del presidenti degli Stati Uniti Trump, che ha ammesso di aver parlato con il numero 1 della Fifa, Gianni Infantino, del rosso a Balogun. Tante le prese di posizione da parte di organi e personalità del mondo del calcio: a tal proposito, durissimo il comunicato della Uefa.
L'inchiesta Bild e il presunto intervento della Casa Bianca
Tutto è cominciato dalla Bild, che nelle scorse ore aveva scritto di come dietro la sospensione della squalifica di Balogun ci sarebbe stata un'importante attività di pressione politica avviata subito dopo l'espulsione dell'attaccante statunitense. Il quotidiano tedesco racconta che Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per il Mondiale, avrebbe immediatamente informato il presidente Donald Trump dell'accaduto.
Da quel momento sarebbe partita una serie di contatti e iniziative durata quattro giorni con l'obiettivo di permettere al centravanti di disputare gli ottavi di finale. L'operazione avrebbe coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica americana e un gruppo di legali incaricati di preparare il ricorso. L'intera vicenda avrebbe assunto rapidamente una dimensione politica oltre che sportiva. Un retroscena destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche.
I contatti con la FIFA e i dubbi sulla procedura
Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, nella vicenda sarebbero poi entrati in gioco anche il segretario al Commercio Howard Lutnick e altri funzionari dell'amministrazione statunitense. Parallelamente sarebbero stati raccolti elementi riguardanti l'arbitro brasiliano Raphael Claus, autore dell'espulsione contestata. Il dossier sarebbe quindi finito all'esame degli organi disciplinari della FIFA mentre proseguivano le interlocuzioni.
La testata tedesca ha sostenuto fin da principio come Trump avesse avuto un colloquio telefonico con il presidente della Fifa, Infantino, per discutere della normativa relativa ai cartellini rossi. La federazione internazionale, interpellata anche da Politico, ha ribadito che la decisione è stata assunta esclusivamente dalla commissione disciplinare indipendente. Resta però il fatto che non è stato diffuso alcun documento ufficiale con le motivazioni del provvedimento. Un aspetto che continua a generare interrogativi e richieste di maggiore trasparenza. Una trasparenza che, a suo modo, ha provato a dare Trump, scatenando in realtà un putiferio ancora più grande.
Trump conferma il suo intervento: "Ho solo..."
Donald Trump ha infatti confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. "Sì l'ho fatto", ha detto il presidente. "Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati", ha aggiunto il tycoon. Sull'arbitro: "Non sapevo nemmeno cosa fosse un cartellino rosso. Il direttore di gara ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere".
Sulla questione il presidente degli Stati Uniti ha poi specificato: "Tutto ciò che ho fatto è stato chiedere una revisione. Ho parlato con un uomo che è altamente rispettato. Ho solo chiesto un riesame della decisione, non gli ho detto: 'devi farlo'. Ho visto l'azione e sono una persona che ama lo sport. E quello non era un fallo. Non era nemmeno un'infrazione. Erano due giocatori che correvano a tutta velocità e che si sono scontrati, tutto qui". Trump ha poi definito l'arbitro "un po' sospetto, se si guarda al suo passato. Credo che dobbiamo avere in campo tutti i giocatori migliori. Non puoi togliere i giocatori migliori".
Raphael Claus, l'arbitro "un po' sospetto"
Ma chi è l'arbitro in questione che ha preso la decisione del rosso a Balogun, tirato in ballo dal presidente Usa? Si tratta di Raphael Claus. Brasiliano originario di Santa Barbara d'Oeste, 46 anni, è arbitro internazionale Fifa dal 2015. È stato lui a dirigere la gara tra Stati Uniti e Bosnia Erzegovina del 2 luglio, nella quale l'espulsione di Folarin Balogun al 19' della ripresa ha dato il via, indirettamente, al caso che ha acceso il confronto. Ma a cosa si riferisce Trump quando lo definisce "un po' sospetto" in relazione al suo passato?
Il riferimento è probabilmente al fatto che nel 2024 il direttore di gara era stato coinvolto in una controversia nata dalle accuse del proprietario del Botafogo, John Textor. Convocato davanti alla commissione parlamentare brasiliana che indagava sulle scommesse sportive, Claus è stato poi completamente scagionato, senza ricevere alcun provvedimento. Textor aveva consegnato documentazione relativa a presunte combine nel campionato brasiliano, indicando tra le gare sospette anche alcune arbitrate da Claus. Le accuse, tuttavia, si sono rivelate prive di fondamento e la federazione calcistica brasiliana non ha aperto alcun procedimento nei suoi confronti.
Il comunicato ufficiale della Uefa
In mattinata è arrivato anche un comunicato ufficiale della Uefa sulla questione dell'espulsione: "La decisione di ieri di sospendere la squalifica (per un anno con la condizionale, ndr) per una partita a seguito del cartellino rosso emesso al giocatore Folarin Balogun ha superato la linea rossa. Il calcio, come ogni altro sport, si basa su regole che costituiscono la base per una concorrenza leale, onesta e trasparente. A volte le regole sono aperte all’interpretazione. In questo caso no. Una sospensione automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un'opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. È un principio sancito dal regolamento, che non può essere soggetto a eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica".
"Decisione incomprensibile e ingiustificabile"
La nota della Uefa prosegue: "Quando la certezza delle regole non è più garantita dai suoi tutori, è in gioco l’integrità del gioco e la credibilità di una competizione è minata. Allo stesso modo, tale decisione crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento paritario, a scapito della competizione. Il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bellissimo e affidabile perché si pratica ovunque con le stesse leggi. Un torneo non è mai puramente autonomo e, se il torneo in questione è la Coppa del Mondo, ha il potere di determinare conseguenze positive o negative sul gioco nel suo complesso. Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione così senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile".
La posizione di Infantino
Dopo l'inevitabile caos mediatico, ingigantito ulteriormente dopo le parole di Trump, il presidente della Fifa Infantino ha voluto chiarire la sua posizione attraverso una nota: "Ho preso visione dei commenti pubblici relativi alla decisione della Commissione Disciplinare indipendente della FIFA in merito alla sospensione di Folarin Balogun e vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Operano in modo autonomo, applicano il Codice Disciplinare della FIFA e decidono sui casi in base alle norme vigenti e ai fatti specifici che vengono loro sottoposti. La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l’integrità del calcio e deve essere sempre rispettata".
"Discuto del Mondiale con Trump, ma..."
La nota del numero 1 della Fifa prosegue: "Sì, discuto regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo FIFA con il Presidente degli Stati Uniti e, in merito a questa vicenda, ho effettivamente ricevuto una telefonata dal Presidente Donald Trump, proprio come ricevo telefonate da capi di Stato, funzionari governativi, esponenti del mondo del calcio e dirigenti aziendali di tutto il mondo su molteplici questioni diverse. Durante la nostra conversazione, ho spiegato che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA e che il caso sarebbe stato deciso a tempo debito dagli organi competenti. È così che funziona il sistema della FIFA, ed è un principio che difenderò sempre".
Infine: "Leggo le decisioni della Commissione Disciplinare della FIFA quando vengono emesse. A volte ne rimango sorpreso. A volte sono d’accordo con esse, altre volte no. Ciò che faccio sempre, tuttavia, è rispettare tali decisioni e l’autonomia degli organi che le prendono. Che una decisione ci piaccia o meno a livello personale è irrilevante. Il rispetto per le istituzioni indipendenti e lo Stato di diritto è ciò che tutela in ogni momento l’integrità delle nostre competizioni e la credibilità della FIFA".
Blatter: "Il calcio non può piegarsi alla politica"
Tra le voci più critiche c'è quella dell'ex presidente della Fifa Joseph Blatter, che ha espresso il proprio dissenso attraverso un messaggio pubblicato su X. "I cartellini rossi e le espulsioni non devono esser ribaltati da telefonate politiche. Vengono ribaltati da regole, prove e organismi indipendenti. Se un Presidente degli Stati Uniti interviene con il Presidente della FIFA - e un giocatore viene improvvisamente scagionato prima di una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo...". Da qui il suo interrogativo provocatorio, "Quo vadis, FIFA? Il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco per il potere politico". Una presa di posizione che ha trovato ampio risalto nel dibattito internazionale.
Il Belgio passa alle vie legali
Anche la Federazione belga ha reagito con fermezza alla revoca della squalifica di Balogun. Dopo aver manifestato pubblicamente il proprio stupore per la decisione della FIFA, i dirigenti hanno deciso di presentare un ricorso urgente. L'obiettivo è ottenere un chiarimento sulle modalità con cui è stato adottato il provvedimento. Dal Belgio si ritiene infatti che la scelta possa compromettere il principio di equità sportiva alla base della competizione. La vicenda rischia così di trasferirsi anche sul piano giuridico, aumentando ulteriormente la tensione alla vigilia della sfida contro gli Stati Uniti.
Tuchel ironizza: "Ora Kane deve chiamare Trump?"
La discussione è arrivata anche nel post gara dell'Inghilterra dopo l'espulsione di Quansah nella sfida contro il Messico. Il commissario tecnico Tuchel ha sfruttato l'occasione per lanciare una frecciata alla FIFA: "Per il rosso a Quansah adesso Kane dovrebbe qualcosa al presidente Trump? Forse... Per essere chiari: quello di Balogun non era un fallo da rosso ma il Var è intervenuto e ha deciso in quel modo. Chi ribalta questa decisione, quando e su quali basi? È strano per me, vogliamo coerenza. Penso che Declan Rice non fosse da ammonire. La Francia riavrà il giallo ingiusto dato a Olise? Dove inizia e dove finisce tutto questo? Facciamo ricorso per togliere il rosso a Quansah?".
"Il problema diventa la credibilità delle regole"
Voci sulla questione arrivano anche dall'Italia. Dopo le parole nette del neo presidente Figc Malagò, arrivano quelle di Carolina Morace. L'ex calciatrice, oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota ha dichiarato: "Il caso Balogun è una mazzata per lo sport. Una squalifica automatica non dovrebbe mai essere sospesa dopo una telefonata tra il Presidente di un Paese al Presidente della Fifa. La conferma arrivata poco fa da Donald Trump getta un'ombra pesante sulla regolarità della competizione. Il problema adesso non è più solo un cartellino rosso, ma la credibilità stessa delle regole. La Fifa e il suo Presidente Gianni Infantino dovrebbero garantire imparzialità, trasparenza e rispetto delle gare, invece, così facendo danno l'impressione di un sistema opaco, dove le decisioni possono cambiare quando a muoversi sono i potenti. Lo sport vive di regole uguali per tutti. Se anche queste possono essere piegate da una telefonata politica, il messaggio è devastante".
L'episodio che ha coinvolto Balogun continua ad alimentare polemiche a poche ore dagli ottavi di finale del Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Belgio, specie dopo le dichiarazioni di Donald Trump. L'attaccante del Monaco, espulso contro la Bosnia-Erzegovina, sarà infatti regolarmente a disposizione della nazionale americana dopo la sospensione della squalifica decisa dalla Fifa. Una scelta che ha acceso un intenso dibattito non soltanto nel mondo del calcio, ma anche in quello politico e istituzionale, compreso il presidente della Figc Malagò. Il vero putiferio però è scoppiato a seguito delle parole del presidenti degli Stati Uniti Trump, che ha ammesso di aver parlato con il numero 1 della Fifa, Gianni Infantino, del rosso a Balogun. Tante le prese di posizione da parte di organi e personalità del mondo del calcio: a tal proposito, durissimo il comunicato della Uefa.
L'inchiesta Bild e il presunto intervento della Casa Bianca
Tutto è cominciato dalla Bild, che nelle scorse ore aveva scritto di come dietro la sospensione della squalifica di Balogun ci sarebbe stata un'importante attività di pressione politica avviata subito dopo l'espulsione dell'attaccante statunitense. Il quotidiano tedesco racconta che Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per il Mondiale, avrebbe immediatamente informato il presidente Donald Trump dell'accaduto.
Da quel momento sarebbe partita una serie di contatti e iniziative durata quattro giorni con l'obiettivo di permettere al centravanti di disputare gli ottavi di finale. L'operazione avrebbe coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica americana e un gruppo di legali incaricati di preparare il ricorso. L'intera vicenda avrebbe assunto rapidamente una dimensione politica oltre che sportiva. Un retroscena destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche.
I contatti con la FIFA e i dubbi sulla procedura
Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, nella vicenda sarebbero poi entrati in gioco anche il segretario al Commercio Howard Lutnick e altri funzionari dell'amministrazione statunitense. Parallelamente sarebbero stati raccolti elementi riguardanti l'arbitro brasiliano Raphael Claus, autore dell'espulsione contestata. Il dossier sarebbe quindi finito all'esame degli organi disciplinari della FIFA mentre proseguivano le interlocuzioni.
La testata tedesca ha sostenuto fin da principio come Trump avesse avuto un colloquio telefonico con il presidente della Fifa, Infantino, per discutere della normativa relativa ai cartellini rossi. La federazione internazionale, interpellata anche da Politico, ha ribadito che la decisione è stata assunta esclusivamente dalla commissione disciplinare indipendente. Resta però il fatto che non è stato diffuso alcun documento ufficiale con le motivazioni del provvedimento. Un aspetto che continua a generare interrogativi e richieste di maggiore trasparenza. Una trasparenza che, a suo modo, ha provato a dare Trump, scatenando in realtà un putiferio ancora più grande.