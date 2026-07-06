Henderson infortunato, incredibile ko durante i festeggiamenti: Inghilterra in ansia, cosa è successo

L'Inghilterra ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale sconfiggendo i padroni di casa del Messico allo stadio Azteca per 2-3, grazie alla doppietta di Jude Bellingham e alla rete - decisiva - di Harry Kane , giocando praticamente tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Jarell Quansah . Nonostante la vittoria, per la nazionale dei Tre Leoni ci sono stati anche attimi di preoccupazione per Jordan Henderson , che si è fatto male durante i festeggiamenti (infatti l'ex giocatore del Liverpool non è sceso in campo). I giocatori e lo staff dell'Inghilterra infatti hanno interrotto la celebrazione della vittoria per chiudersi a cerchio intorno al centrocampista, per sincerarsi delle sue condizioni. Per i Tre Leoni il prossimo avversario sarà la Norvegia, probabilmente con un Henderson in meno.

Lo strano infortunio di Henderson

A seguito della vittoria, i giocatori inglesi hanno cominciato a festeggiare sotto le note di Wonderwall: celebre pezzo degli Oasis, che sta accompagnando la nazionale allenata da Tuchel dopo ogni successo in questa rassegna iridata. Quando giocatori e staff stavano cominciando a rientrare negli spogliatoi, ecco però che arriva un infortunio inaspettato. Il centrocampista del Brentford Jordan Henderson, nell'intento di scavalcare un cartellone pubblicitario, è caduto rovinosamente a terra sbattendo il braccio e il fianco. Alcuni dei compagni preoccupati hanno subito richiamato l'attenzione dei sanitari che sono intervenuti in una situazione molto confusa per cercare di capire cosa fosse successo, schierandosi in cerchio attorno all'ex capitano del Liverpool.

Le condizioni e le parole di Tuchel e Kane

A parlare ai microfoni ci hanno pensato l'autore del gol decisivo Harry Kane, che ha spiegato che: "Jordan (Henderson ndr) è caduto lì, credo stia bene, ha solo un problema al braccio". Le immagini però sembrano testimoniare di un infortunio ben più grave, come confermato più tardi dal ct Tuchel. "Jordan è caduto e si è infortunato al polso. Sembra davvero brutto. È un infortunio piuttosto grave ed è davvero triste che Jordan non sia più con noi stasera. Il medico mi ha detto che è in ospedale". Non si sanno con precisione le condizioni, la FA ha confermato che Henderson non ha raggiunto Kansas City con il resto della squadra, ma è stato trasportato in ospedale a Città del Messico per gli accertamenti e gli esami strumentali. Il proseguimento di questo Mondiale, per Henderson, sembra essere quanto più che mai in dubbio.