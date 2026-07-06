La Spagna batte il Portogallo all'ultimo e vola ai quarti: Merino caccia Ronaldo dal Mondiale

La Spagna torna ai quarti di Coppa del Mondo. I campioni d'Europa in carica superano il Portogallo grazie alla rete di Merino, che imbucandosi in una voragine della difesa lusitana condanna Ronaldo e compagni al 90' minuto. La Roja supera così gli ottavi dopo le delusioni seguite al trionfo del 2010 (gironi in Brasile e ottavi in Russia e Qatar) e al prossimo appuntamento affronterà la vincente della sfida tra gli Stati Uniti di McKennie (e Balogun) e il Belgio di Lukaku, attesi a loro volta nella notte italiana di martedì 7 al Lumen Field di Seattle, Washington. Cala dunque il sipario sulla scena mondiale per l'ex Juve e Real, che lascia il campo in lacrime. La selezione di De la Fuente è dunque la quarta nazionale a superare gli ottavi dopo Marocco, Francia, Norvegia e Inghilterra.