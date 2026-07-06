La Spagna batte il Portogallo all'ultimo e vola ai quarti: Merino caccia Ronaldo dal Mondiale

La Spagna torna ai quarti di Coppa del Mondo. I campioni d'Europa in carica superano il Portogallo grazie alla rete di Merino, che imbucandosi in una voragine della difesa lusitana condanna Ronaldo e compagni al 90' minuto. La Roja supera così gli ottavi dopo le delusioni seguite al trionfo del 2010 (gironi in Brasile e ottavi in Russia e Qatar) e al prossimo appuntamento affronterà la vincente della sfida tra gli Stati Uniti di McKennie (e Balogun) e il Belgio di Lukaku, attesi a loro volta nella notte italiana di martedì 7 al Lumen Field di Seattle, Washington. Cala dunque il sipario sulla scena mondiale per l'ex Juve e Real, che lascia il campo in lacrime. La selezione di De la Fuente è dunque la quarta nazionale a superare gli ottavi dopo Marocco, Francia, Norvegia e Inghilterra.
Portogallo-Spagna: il racconto della partita
Avvio di gara ad alto voltaggio con Oyarzabal che prova la prima conclusione dell'incontro calciando di sinistro dai 25 metri: Diogo Costa trattiene senza difficoltà. Non passa molto che l'attaccante in forza alla Real Sociedad, lanciato da una grande intuizione di Olmo, sfiora il vantaggio fallendo nell'uno contro uno con il portiere. Si affaccia allora il Portogallo, con Ronaldo che fa la voce grossa sottraendo la palla a Pedri e battendo a rete con un destro potente bloccato da Unai Simon. Al 17', la Roja spaventa ancora i lusitani con una conclusione a giro di Yamal respinta da Diogo Costa che risponde presente anche sulla ribattuta di Baena. Scoccata la mezz'ora di gioco, l'ex Juve e Real tenta la battuta al volo sul cross di Joao Felix, ma Unai Simon la trattiene. Si torna allora sull'altro lato del campo, dove al 41' Nuno Mendes gela Yamal e compagni colpendo la traversa con la complicità di una deviazione di Porro.
Nella ripresa, calano ci molto i giri motore di entrambe le formazioni e la prima grossa occasione si presenta al 75' sul sinistro al volo di Bruno Fernandes che si infrange sull'esterno della rete. Pochi minuti dopo, Ruben Dias si immola sul tiro di Dani Olmo e devia in angolo. All'82', è il momento del bianconero Conceicao che entra al posto di Pedro Neto. E quando il match sembrava indirizzato ai supplementari, il neo entrato Merino individua una voragine nella difesa lusitana e al 90' mette a segno la rete che decide il derby lusitano. Nel finale, Bernardo Silva raccoglie di testa una gran palla di Conceicao e sfiora la traversa.
Mondiali 2026: il tabellone dei quarti
- Francia-Marocco, 9 luglio, Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts.
- Spagna-Usa/Belgio, 10 luglio, SoFi Stadium, Inglewood, California.
- Norvegia-Inghilterra, 11 luglio, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
- Argentina/Egitto-Svizzera/Colombia, 12 luglio, Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.