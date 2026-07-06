Caso Balogun, Malagò attacca la Fifa: "Suggerito da Trump, siamo oltre l'umana immaginazione"

"Siamo andati molto oltre le fantasie e l'umana immaginazione. Ammesso e non concesso che ci sia la più grande buona fede sulla faccia della terra, nessuno può credere a questa dinamica così terza, indipendente e laica, perché è avvenuto a fronte quantomeno di una indicazione, segnalazione e suggerimento da parte di Trump. E questo è sbagliato in assoluto. Speriamo di non ritrovarci qualificati in una situazione analoga, ma in Italia se si viene espulsi si deve scontare la squalifica". Lo ha detto al Tg1 il presidente della Figc, Giovanni Malagò a proposito della decisione della Fifa di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, commentando le parole del presidente statunitense Donald Trump che ha confermato di aver parlato del tema con il numero 1 del calcio mondiale Gianni Infantino.