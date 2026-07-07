Usa, umiliazione Mondiale: il Belgio domina, ne fa quattro e balla come Trump

Gli Stati Uniti sono l'ultima delle tre selezioni dei paesi ospitanti a salutare il Mondiale . Gli Usa si arrendono per 4-1 al Belgio , e come Canada e Messico chiudono la competizione agli ottavi di finale. Decisive la doppietta di De Ketelaere e le reti di Vanaken e Lukaku, mentre serve a poco il momentaneo pareggio di Tillman, in una partita preceduta da ore movimentate per il caso Balogun. Il Belgio, invece, prosegue la sua corsa, e ai quarti affronterà la Spagna. Gli Usa salutano il torneo con un risultato decisamente rocambolesco, e a rendere il tutto ancora più amaro, è stata la prestazione di Folarin Balogun . Il centravanti degli USA non ha affatto inciso nel corso della gara, motivo per il quale la revoca dell'espulsione - in quanto l'intervento non è stato ritenuto da rosso a posteriori - rimediata nel corso dell'ultima partita, è servita a ben poco.

Stati Uniti, "overturn this": il Belgio si prende la rivincita

"Overturn this", ribaltate questo. E' il commento ironico pubblicato sull'account X Belgian Red Devils della nazionale di calcio belga accompagnato da due foto di Lukaku, l'autore del quarto gol contro gli Stati Uniti. Il riferimento sembra essere alla decisione della Fifa di revocare la squalifica per Falorin Balogun. Poco prima, sempre l'account Belgian Red Devils aveva scherzato anche su soccer, come gli americani chiamano il calcio, e football, come è conosciuto nel resto mondo. Stati Uniti letteralmente sbeffeggiati dalla selezione di Rudi Garcia, che ha rincarato la dose nel finale sul gol del 4-1 di Lukaku replicando il "ballo" di Trump, quasi come a spiattellare in faccia al presidente americano la loro vittoria.

Pochettino: "Non è stata la nostra giornata. Complimenti al Belgio"

"Non è stata la nostra giornata. Non abbiamo giocato come nelle altre occasioni. Complimenti al Belgio". E' il commento a caldo ai microfoni di Fox del tecnico della nazionale americana, Mauricio Pochettino dopo la sconfitta con il Belgio e l'eliminazione dai Mondiali.

"Dobbiamo imparare e capire perché non siamo riusciti a esprimerci come nelle altre partite", ha messo in evidenza l'ex tecnico del Tottenham, il quale aveva fermamente difeso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica inflitta a Balogun - rimediata nel match contro la Bosnia-Erzegovina - in quanto: "Non ci sarebbe mai dovuto essere un cartellino rosso", una sanzione "eccessiva" per un fallo involontario.