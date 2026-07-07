Svizzera-Colombia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

VANCOUVER (CANADA) - A chiudere il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sarà la sfida delle 22 italiane al BC Place di Vancouver tra Svizzera e Colombia. Gli elvetici, dopo aver chiuso in testa al Gruppo B, ai sedicesimi hanno eliminato l'Algeria grazie alle reti, una per tempo, di Embolo e Ndoye. I sudamericani, invece, hanno dominato il Girone K piazzandosi davanti al Portogallo mentre nella fase a eliminazione diretta hanno estromesso dalla competizione il Ghana, superato grazie alla rete al 14' di Arias. La vincente affronterà ai quarti in programma domenica 12 luglio alle 3 di notte italiane a Kansas City una tra Argentina ed Egitto.