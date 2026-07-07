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Svizzera-Colombia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Gli elvetici sfidano i sudamericani per un posto nei quarti di finale contro la vincente di Argentina-Egitto
3 min
SvizzeraColombiaMondiali 2026
Svizzera-Colombia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© EPA

VANCOUVER (CANADA) - A chiudere il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sarà la sfida delle 22 italiane al BC Place di Vancouver tra Svizzera e Colombia. Gli elvetici, dopo aver chiuso in testa al Gruppo B, ai sedicesimi hanno eliminato l'Algeria grazie alle reti, una per tempo, di Embolo e Ndoye. I sudamericani, invece, hanno dominato il Girone K piazzandosi davanti al Portogallo mentre nella fase a eliminazione diretta hanno estromesso dalla competizione il Ghana, superato grazie alla rete al 14' di Arias. La vincente affronterà ai quarti in programma domenica 12 luglio alle 3 di notte italiane a Kansas City una tra Argentina ed Egitto

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Svizzera-Colombia: diretta tv e streaming

Svizzera-Colombia, ottavo di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 22 italiane al BC Place di Vancouver e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

Le probabili formazioni di Svizzera-Colombia

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct: Yakin. 

A disposizione: Mvogo, Keller, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Fassnacht, Coemert, Okafor, Aebischer, Rieder, Amdouni, Amenda, Jaquez, Itten. 

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Machado; Puerta, Lerma, Jhon Arias; J. Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct: Lorenzo.

A disposizione: Ospina, Montero, S. Arias, Castano, Rios, Carrascal, Cordoba, Mina, Portilla, Mojica, Ditta, Hernandez, Quintero, Campaz, Gomez. 

ARBITRO: Barton (El Salvador). ASSISTENTI: Moran-Pupiro (El Salvador). IV UFFICIALE: Garcia (Messico). VAR: Pacheco (Messico). ASS. VAR: Villarreal (Usa). 

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