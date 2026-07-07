Argentina-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (Stati Uniti).- Messi contro Salah. Un altro veterano del nostro calcio potrebbe salutare il Mondiale: dopo i vari Neymar, Dzeko, Casemiro, Modric e chi più ne ha più ne metta, è arrivata anche l’eliminazione del Portogallo contro la Spagna di De la Fuente, motivo per cui Cristiano Ronaldo ha salutato in maniera definitiva la competizione, probabilmente per sempre. In Argentina-Egitto faranno la voce grossa il numero 10 dell’Albiceleste e l’ex Roma e Fiorentina - attualmente al Liverpool -, in una gara in cui in palio c’è la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali. La Pulce, a 39 anni, è in testa alla classifica dei marcatori e ha letteralmente trascinato i compagni nei momenti difficili. Con 20 reti è il giocatore che ne ha segnate di più nella storia dei Mondiali. Sembra che il passare del tempo non abbia incrinato la sua classe: "Non gioco pensando all'età che ho - ha spiegato - Gioco e basta. Un giorno il mio corpo dirà stop. Ma non è ancora arrivato, quel giorno." El‑Malek — ovvero "il re", come Salah è chiamato con orgoglio in patria — è il punto di riferimento della nazionale, il prescelto che ha indicato la strada ai Faraoni conducendoli fino a questa storica qualificazione nella fase a eliminazione diretta. Non ha mai vinto il Pallone d'Oro, ma negli scorsi anni ci è andato vicino. A Usa‑Messico‑Canada 2026 Salah è arrivato in stato di grazia: statisticamente è il giocatore che ha creato più occasioni nel torneo. Un leader in campo che ha grande esperienza internazionale: "L'Argentina non è solo Messi - mette in guardia in vista della partita - E' una grandissima squadra”.