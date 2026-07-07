Ronaldo fuori, ma le leggende non si ritirano mai: diventano immortali

"Le leggende non si ritirano mai. Diventano immortali". Dopo Portogallo-Spagna , il post su X di World Cup 2026 raduna in cerchio i 6 Ronaldo dei 6 Mondiali per salutare il fenomenale quarantunenne all'uscita definitiva dalla ribalta iridata. Alle spalle, si è lasciato la partita ufficiale numero 1.233, con 976 gol all'attivo, 36 trofei, 233 presenze e 146 reti nel Portogallo, un Europeo e due Nations League. Il guizzo di Merino al 91' ha spinto la Roja nei quarti di finale e, alla fine, il risultato ha premiato la squadra che più ha meritato il passaggio del turno.

Il passaggio di consegne tra CR7 e Lamine Yamal

Le lacrime di CR7 e l'abbraccio a Yamal suggellano l'ideale passaggio di consegne fra il Leone Lusitano e il presto diciannovenne (13 luglio), eppure già Grande di Spagna. Sono queste le immagini che rimangono nella memoria di una partita meno spettacolare di quanto ci si aspettasse. Di certo, comunque coinvolgente una volta di più perché in campo c'era lui.

Cristiano Ronaldo, il messaggio ai critici e l'eredità nel calcio

Alla vigilia, rivolto ai soliti critici, quegli impudenti e imprudenti "che da ventitré anni mi fanno sempre le stesse domande", Highlander aveva avvertito: "È il mio ultimo Mondiale, ma spero non finisca qui, così potrete uccidermi ancora. E sul ritiro decido io, non voi. Sarà ciò che Dio vuole". Voleva segnare il quarto gol in questo torneo, sarebbe stato il dodicesimo in sei edizioni. Non c'è riuscito, Cristiano, che una volta ha detto: "Non seguo i record, sono loro a seguirmi". E per essere ancora più chiaro: "Quem me critica é porque não tem espelho em casa" ("Chi mi critica è perché non ha uno specchio in casa"). In fondo, è proprio vero: Ronaldo non ha bisogno di dire che è nella storia del calcio o che è una leggenda. I numeri parlano da soli. Anche per questo si diventa immortali.