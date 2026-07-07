Per capire perché una nazione di poco più di 5 milioni di abitanti possa eliminare il Brasile in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale bisogna andare molto oltre il campo. Bisogna entrare in un sistema che investe nello sport come infrastruttura sociale prima che industria dell'intrattenimento. Fino agli anni Sessanta la Norvegia viveva soprattutto di pesca, agricoltura e allevamento. La scoperta del petrolio nel Mare del Nord ne ha cambiato il destino: la ricchezza generata è stata reinvestita in welfare, istruzione, infrastrutture e sport.

Come funziona il modello sportivo della Norvegia: investimenti e sviluppo dei talenti

Il governo norvegese affida al Ministero della Cultura e dell'Uguaglianza la distribuzione dei proventi della lotteria nazionale Norsk Tipping. Il 64% viene destinato allo sport, il 18% alla cultura e il 18% a finalità sociali e umanitarie. Nel 2024 ciò ha significato 4,254 miliardi di corone norvegesi, pari a circa 360 milioni di euro, reinvestiti nello sviluppo dello sport. Il rapporto 2024 del Norges Idrettsforbund (Comitato Olimpico e Paralimpico e Confederazione dello Sport della Norvegia) indica circa 1,887 milioni di membership, pari al 34% della popolazione. Stima inoltre in 46 miliardi di corone il valore complessivo degli investimenti sociali nello sport, volontariato compreso.

Anche la crescita dei talenti segue una strada diversa da molte potenze calcistiche. Fino ai 12 anni i ragazzi restano nei propri club e giocano senza selezioni nazionali permanenti. Solo dopo entra in scena la Landslagsskolen, la "Scuola della Nazionale": un programma federale nato nel 2015 che accompagna i prospetti migliori verso il professionismo senza sottrarli al lavoro quotidiano con le loro società. Il tutto guidato da una donna, Lise Klaveness, presidente della Federcalcio.

Calcio norvegese: TransferRoom e la crescita del campionato

E la rivoluzione non si è fermata ai vivai. Nel 2019 la Norsk Toppfotball è stata la prima lega professionistica al mondo ad adottare collettivamente TransferRoom, la piattaforma che mette in contatto diretto i club sul mercato. Secondo i dati della soci culturale enorme rispetto a molti culturale enorme rispetto a molti culturale enorme rispetto a molti età, tra il 2018 e il 2023 il prezzo medio delle cessioni dell'Eliteserien (la Serie A norvegese) è passata da circa 60 mila a oltre 550 mila euro, mentre quella degli acquisti da poco più di 33 mila a quasi 178 mila. Un bilancio commerciale in netto attivo che reinveste nelle infrastrutture, nello scouting e nei settori giovanili. Non sorprende, quindi, che anche il livello del campionato sia cresciuto. Bodø/Glimt, Molde, Viking e Brann hanno costruito basi sempre più solide, preparando il terreno alla nazionale.

Tine Football Schools: perché la Norvegia è diventata un modello per il calcio

Ogni estate circa 70.000 bambini partecipano alle Tine Football Schools, organizzate dalla Federcalcio insieme ai club locali: sono 430 scuole calcio, con 10.000 istruttori e oltre 50 milioni di corone generate per i club. Per molti è il primo contatto con un pallone, per qualcuno l’inizio del percorso verso la nazionale. Per tutto questo il 2-1 del MetLife Stadium non è il miracolo di Haaland. È il trionfo di un sistema che ha investito nel futuro quando il resto del mondo inseguiva il presente.