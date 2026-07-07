"Brasile piccolo e codardo": la stampa verdeoro fa a pezzi la squadra di Ancelotti

Nessuno, per fortuna, finirà come Moacyr Barbosa . Da più di settant'anni il suo nome rappresenta il prezzo più alto pagato da un calciatore brasiliano dopo un'eliminazione mondiale: il portiere del Maracanazo del 1950 venne trasformato nel simbolo di una sconfitta nazionale e visse il resto della sua vita come "il" colpevole. Oggi il calcio è cambiato e nessuno verrà condannato allo stesso destino. Questo, però, non vuol dire che il Brasile non continui a vivere ogni Mondiale come una questione di identità nazionale. Per questo l'eliminazione contro la Norvegia ha aperto un processo collettivo che coinvolge tutti: Carlo Ancelotti, Vinicius, Neymar e una Seleção che vede allontanarsi ancora una volta la sesta stella. La sconfitta contro Erling Haaland e compagnia è stata definita dal capitano Marquinhos «un fallimento inspiegabile», il peggior risultato iridato della Seleção dal 1990. Ancora più dure le parole di Casemiro : «Questa era la mia terza occasione e non ci sono riuscito. Sappiamo di aver deluso più di 210 milioni di brasiliani». La stessa amarezza attraversa le lacrime di Matheus Cunha : «La cosa che mi fa più male è aver deluso tanta gente».

Brasile, tutti in lacrime: dall'addio di Neymar all'errore di Guimaraes

Il volto della delusione, però, è ancora una volta quello di Neymar. Quattro Mondiali consecutivi con almeno un gol non sono bastati a regalargli il trofeo che ha inseguito per tutta la carriera. Al termine della partita il numero 10 è scoppiato a piangere: «Ci ho provato, ci ho provato. Adesso è finita». Parole che hanno il sapore dell'addio e che hanno commosso la metà meno amareggiata del Brasile. L'altra metà, infatti, ha aizzato il dibattito sulle responsabilità. Il caso più discusso riguarda, naturalmente, il rigore fallito da Bruno Guimarães: «È un dolore enorme, non trovo le parole», ha ammesso il centrocampista verdeoro. Per molti avrebbe dovuto calciarlo Vinicius. Il fuoriclasse del Real Madrid ha chiarito: «Diranno che non ho voluto tirarlo, ma non scappo mai dalle responsabilità. Nel Real Madrid li tiro quando l'allenatore me lo chiede e in nazionale è stato deciso diversamente. Non è stata una mia scelta». Poco dopo è stato lo stesso Ancelotti a confermare la gerarchia: «Abbiamo scelto Bruno Guimarães perché ritenevamo fosse la migliore opzione in quel momento». Vini, l'unica nota positiva del Mondiale della Canarinha, non si è comunque nascosto: «Posso solo chiedere perdono a chi ha sempre creduto in noi. Noi più giovani continueremo a lavorare per riportare il Brasile dove merita».

Brasile, parlano gli altri. Romario: "Brasile doveva essere eliminato"

Ma è stata soprattutto la stampa brasiliana a trasformare l’eliminazione in un caso nazionale. Folha de Sao Paulo ha parlato di «sogno della sesta stella svanito», sottolineando soprattutto un dato che in Brasile pesa come e più del risultato: appena il 34% di possesso palla, «la percentuale più bassa mai registrata dalla Seleção in una partita di Coppa del Mondo». Su UOL, Milly Lacombe ha firmato un editoriale dal titolo durissimo: «Brasile: piccolo, codardo, dominato, ridicolo, vergognoso». Lance! ha definito la Seleção «una squadra passiva che ha osservato la cometa Haaland». Alle critiche dei media si sono aggiunte quelle delle vecchie leggende del calcio brasiliano. Romario è stato lapidario: «Il Brasile meritava di essere eliminato. È mancata l’attitudine ed è mancato il vero calcio». Ancora più severo Ronaldo, che ha puntato il dito contro Vinicius: «Quando il Brasile ha avuto bisogno delle sue stelle più grandi, lui non è riuscito a imporsi davvero». Cafu, invece, ha affidato ai social il suo dolore: «Fa male, tantissimo. Non è solo la sconfitta di una squadra, ma di milioni di brasiliani che aspettavano una stella in più sul petto». Ventiquattro anni dopo l’ultimo titolo mondiale, però, il Brasile dovrà aspettare ancora.