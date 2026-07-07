"Prima di me zero trofei, il mio Europeo come un Mondiale": Ronaldo rivendica tutto

Tra le lacrime e il silenzio di un sogno che si spegne, Cristiano Ronaldo chiude per sempre il capitolo Mondiale. La sconfitta contro la Spagna segna la fine di un viaggio straordinario, vissuto sempre con orgoglio e dedizione alla maglia del Portogallo . Il capitano lascia la competizione consapevole di aver scritto pagine indelebili della storia della sua nazionale, senza alcun rimpianto. Con la voce rotta dall'emozione, ha ribadito di aver dato tutto fino all'ultimo istante. Ad Arlington cala così il sipario sull'ultima avventura mondiale di uno dei più grandi campioni di sempre. E la conferma arriva proprio dallo stesso campione portoghese.

Ronaldo, la sfida alla Spagna e l'abbraccio con Yamal

Ronaldo ha risposto alla domande nel post gara e la prima è stata sulla partita: "La Spagna ha avuto un pizzico di fortuna in più che le ha permesso di segnare negli ultimi minuti, ma questo è il calcio. Nel complesso è stata una partita molto equilibrata".

Al fischio finale poi il tributo al campione tra applausi e lacrime del capitano, giunto al suo ultimo Mondiale della carriera. Bellissimo anche l'abbraccio con Lamine Yamal, il classe 2007 è andato subito a rincuorare CR7. Un momento che sa quasi di passaggio di consegne tra la leggenda e il futuro, nuovo, campione.