Argentina-Egitto 3-2, la cronaca

La gara si sblocca subito ma a sorpresa è l'Egitto a portarsi avanti: al minuto 15 cross dalla destra di Attia e Ibrahim di testa brucia El Dibu Martinez. Passano cinque minuti e arriva un altro colpo di scena: rigore per l'Argentina per fallo su Tagliafico ma Messi si lascia ipnotizzare da Shobeir. Nella ripresa al minuto 59 annullato il gol del raddoppio della nazionale egiziana firmato da Ziko per fallo a inizio azione. Ma la punta dell'Egitto non demorde e trova comunque il raddoppio al minuto 67: Salah scappa in contropiede, lancia Hassan che mette in mezzo per Ziko che trova il gol. Ma al minuto 79 l'Argentina accorcia le distanze: cross di Messi dalla destra e Romero di testa la mette dentro. Minuto 83 e l'Albiceleste pareggia con Messi che si rifà del rigore sbagliato e questa volta buca Shobeir. Ma non finisce qui: nel recupero, al terzo minuto, Lautaro Martinez crossa per la corrente Enzo Fernandez che prende l'ascensore e di testa firma l'insperato sorpasso.

Le dichiarazioni post gara

"Siamo un gruppo formidabile, anche nelle difficoltà sempre uniti e insieme". Così Enzo Fernandez alla fine degli ottavi di finale dei Mondiali Argentina-Egitto, una partita vinta 3 a 2 in rimonta dagli argentini. Fernandez ha segnato di testa il gol del 3 a 2 nei minuti di recupero del secondo tempo. "Sognavo di vivere questi momenti dal Mondiale in Qatar - ha aggiunto il centrocampista del Chelsea -. La verità è che i miei compagni hanno una qualità incredibile". "Voglio ringraziare questi ragazzi, che emozionano. Lo dicevo a Paredes a fine partita. Non si stancano, vogliono sempre di più. E' incredibile". Queste le parole di Roberto Ayala, assistente di Lionel Scaloni: "I giocatori erano provati ma si erano promessi che, se fossero usciti, lo avrebbero fatto a testa alta. E' un'altra dimostrazione di un gruppo incredibile".