Succede di tutto nell'ottavo di finale tra Argentina ed Egitto con l'Albiceleste che vola ai quarti del Mondiale dopo la clamorosa rimonta per 3-2 sulla nazionale nordafricana. Alle reti di Ibrahim e Ziko hanno risposto, negli ultimi quindici minuti, le reti firmate da Romero, Messi (rigore sbagliato nel primo tempo) ed Enzo Fernandez. La nazionale allenata da Scaloni ora affronterà la vincente tra Svizzera e Colombia.

Argentina-Egitto 3-2, la cronaca

La gara si sblocca subito ma a sorpresa è l'Egitto a portarsi avanti: al minuto 15 cross dalla destra di Attia e Ibrahim di testa brucia El Dibu Martinez. Passano cinque minuti e arriva un altro colpo di scena: rigore per l'Argentina per fallo su Tagliafico ma Messi si lascia ipnotizzare da Shobeir. Nella ripresa al minuto 59 annullato il gol del raddoppio della nazionale egiziana firmato da Ziko per fallo a inizio azione. Ma la punta dell'Egitto non demorde e trova comunque il raddoppio al minuto 67: Salah scappa in contropiede, lancia Hassan che mette in mezzo per Ziko che trova il gol. Ma al minuto 79 l'Argentina accorcia le distanze: cross di Messi dalla destra e Romero di testa la mette dentro. Minuto 83 e l'Albiceleste pareggia con Messi che si rifà del rigore sbagliato e questa volta buca Shobeir. Ma non finisce qui: nel recupero, al terzo minuto, Lautaro Martinez crossa per la corrente Enzo Fernandez che prende l'ascensore e di testa firma l'insperato sorpasso.