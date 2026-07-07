Svizzera batte Colombia ai rigori: errori Sanchez ed Hernandez, Ruben Vargas decisivo. Ai quarti c'è l’Argentina!

Ad inizio ripresa Yakin sceglie Sow per Jashari e il centrocampista del Siviglia si rende subito pericoloso al 48', ma scivola al momento del tiro non inquadrando la porta. Al 53' Rieder ci prova su punizione, solo esterno della rete. Al 63' è Suarez a sciupare una ghiotta occasione per la Colombia con il suo destro completamente sballato. Subentra la paura e latitano le occasioni fino al triplice fischio che prolunga tutto ai supplementari.

Poche le emozioni a Vancouver, alla fine a spuntarla sono gli uomini di Yakin che ora dovranno vedersela contro i campioni in carica. Termina invece il cammino dei Cafeteros di Lorenzo, fatale la lotteria dagli undici metri. Dopo venti minuti di studio arriva il primo squillo della partita al 21' ed è di marca colombiana:che toglie dall'incrocio un tiro a giro dal limite di Puerta. L'hydration break scuote gli elvetici che al 29' sfiorano il vantaggio con. Il portiere dei Cafeteros si fa trovare pronto anche al 32' con un intervento meno complesso, ma sempre efficace sul tentativo di Ndoye da fuori area.

Supplementari show: vince la Svizzera ai rigori

Al 99' la più grande occasione della partita capita sulla testa di Lucumì che salta in area più in alto di tutti trovando la traversa a negargli la gioia del gol. Si accende la Colombia che al 101' va ancora vicina al gol con Campaz, il tiro dalla lunga distanza impegna Kobel alla risposta plastica. La Svizzera non ci sta e al 104' sfiora la rete, riflesso strepitoso di Vargas su Amdouni. Lo spettacolo del primo tempo supplementare non si conferma nel secondo, solo un grande rimpianto per Campaz: servono i calci di rigore. Sbagliano Sanchez e Akanji, poi Kobel ipnotizza Hernandez e Vargas regala i quarti contro l'Argentina alla Svizzera.