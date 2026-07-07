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Svizzera batte Colombia ai rigori: errori Sanchez ed Hernandez, Ruben Vargas decisivo. Ai quarti c'è l’Argentina!

Yakin si prende la sfida contro i campioni in carica: fatale la lotteria dagli undici metri per i Cafetros di Lorenzo
2 min
ColombiaSvizzeramondiale
Svizzera batte Colombia ai rigori: errori Sanchez ed Hernandez, Ruben Vargas decisivo. Ai quarti c'è l’Argentina!© EPA
VANCOUVER (Canada) - Si completa il quadro dei quarti di finale del Mondiale 2026 con la Svizzera che affronterà l'Argentina dopo aver eliminato ai calci di rigore la Colombia. Poche le emozioni a Vancouver, alla fine a spuntarla sono gli uomini di Yakin che ora dovranno vedersela contro i campioni in carica. Termina invece il cammino dei Cafeteros di Lorenzo, fatale la lotteria dagli undici metri. Dopo venti minuti di studio arriva il primo squillo della partita al 21' ed è di marca colombiana: si supera Kobel, che toglie dall'incrocio un tiro a giro dal limite di Puerta. L'hydration break scuote gli elvetici che al 29' sfiorano il vantaggio con Rieder, Vargas imita il collega nell'occasione precedente e sbarra la porta colombiana. Il portiere dei Cafeteros si fa trovare pronto anche al 32' con un intervento meno complesso, ma sempre efficace sul tentativo di Ndoye da fuori area. Un primo tempo molto equilibrato si chiude sullo 0-0.

Noia nel secondo tempo

Ad inizio ripresa Yakin sceglie Sow per Jashari e il centrocampista del Siviglia si rende subito pericoloso al 48', ma scivola al momento del tiro non inquadrando la porta. Al 53' Rieder ci prova su punizione, solo esterno della rete. Al 63' è Suarez a sciupare una ghiotta occasione per la Colombia con il suo destro completamente sballato. Subentra la paura e latitano le occasioni fino al triplice fischio che prolunga tutto ai supplementari.

Supplementari show: vince la Svizzera ai rigori

Al 99' la più grande occasione della partita capita sulla testa di Lucumì che salta in area più in alto di tutti trovando la traversa a negargli la gioia del gol. Si accende la Colombia che al 101' va ancora vicina al gol con Campaz, il tiro dalla lunga distanza impegna Kobel alla risposta plastica. La Svizzera non ci sta e al 104' sfiora la rete, riflesso strepitoso di Vargas su Amdouni. Lo spettacolo del primo tempo supplementare non si conferma nel secondo, solo un grande rimpianto per Campaz: servono i calci di rigore. Sbagliano Sanchez e Akanji, poi Kobel ipnotizza Hernandez e Vargas regala i quarti contro l'Argentina alla Svizzera.

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