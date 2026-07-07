Argentina-Egitto, Hassan non ci sta: “Partita truccata, il mondo intero l'ha vista”. Anche Ziko furioso!

Non è stata una rimonta qualsiasi quella dell'Argentina, che al 79' minuto ha messo la freccia e superato l'Egitto che avanti di due gol si è infine arreso alle reti di Cristian Romero, Leo Messi (83') ed Enzo Fernandez (93'). Un risultato che ha riaperto le porte dei quarti di finale del mondiale, dove i campioni in carica affronteranno la vincente della sfida tra Svizzera e Colombia. Tuttavia, non sono mancate le accuse alla direzione arbitrale da parte della selezione di Hossam Hassan, che ha giudicato "truccata" la gara affidata alla direzione arbitrale del francese Francois Letexier. Una contestazione che fa seguito allo scandalo Balogun e che si unisce inoltre alle voci che mettono in discussione la credibilità del mondiale (e della Fifa di Gianni Infantino). Queste le parole del ct egiziano: "Dirò quello che penso indipendentemente dalle conseguenze. Questa è stata chiaramente una partita truccata, e l'intero mondo l'ha visto. E voglio dire un'altra cosa: se vogliono così tanto farli vincere, perché fanno partecipare tutte le altre squadre? Eravamo la squadra migliore in campo. Quello che è successo non è né giusto né corretto. Un nostro gol è stato annullato e non sappiamo ancora perché. Eravamo molto vicini al 3-1; c'è stato anche un fallo chiaro su Fathy. Voglio esprimere massima gratitudine per i miei giocatori. Abbiamo fatto meglio dei campioni del mondo ma il risultato è stato influenzato da fattori esterni. C'è stata pressione dall'Argentina sull'arbitro. Chi non è egiziano potrebbe non pensarla così. Non abbiamo visto rispetto o fair play. Diverse azioni non sono state controllate dal Var. Perché ci sono ingiustizie nello sport? Tutto quello che è successo in questa partita mi lascia poco convinto. Abbiamo subito un'ingiustizia. Sono orgoglioso di essere africano, orgoglioso di essere arabo, orgoglioso dei miei giocatori. Ma non abbiamo avuto ciò che meritavamo. Sto dicendo la mia opinione, non continuerò a seguire le partite di questi Mondiali". Così invece Mostafa Ziko, autore del 2-0: "Non è giusto, l'arbitro non è stato equo. Ha derubato lo sforzo di un'intera nazione fin dall'inizio. Il torneo è truccato per far vincere l'Argentina, congratulazioni a loro che hanno già vinto la Coppa del Mondo: è già tutto pianificato."