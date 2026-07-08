Portogallo, dopo l'eliminazione dai Mondiali spunta Jorge Jesus per la panchina

La Federazione calcistica portoghese è pronta ad annunciare il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo la sconfitta contro la Spagna ai Mondiali . Il presidente Pedro Proença ha confermato che il profilo dell’allenatore è già stato individuato. La nomina dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Tra i nomi più accreditati emerge quello di Jorge Jesus , tecnico portoghese reduce dall’esperienza sulla panchina dell’ Al-Nassr . Le indiscrezioni dei media lusitani indicano un possibile accordo pluriennale.

Proença traccia l’identikit del nuovo ct del Portogallo

Pedro Proença ha spiegato che la federazione ha già definito le caratteristiche del prossimo commissario tecnico della nazionale portoghese: "Il profilo del nuovo allenatore deve essere quello di una persona che conosca molto bene il calcio portoghese e che si identifichi con questa dinamica vincente della nostra nazionale", ha dichiarato il presidente. La scelta dovrà quindi ricadere su un tecnico capace di valorizzare l’identità del movimento calcistico lusitano. L’obiettivo della federazione è mantenere continuità e ambizione ai massimi livelli. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

Jorge Jesus in pole: possibile accordo fino al 2030

Le indiscrezioni provenienti dal Portogallo indicano Jorge Jesus come il principale candidato alla successione sulla panchina della nazionale. L’allenatore, nella passata stagione alla guida dell’Al-Nassr, club saudita in cui milita anche Cristiano Ronaldo, è attualmente senza squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo A Bola, l’intesa sarebbe già vicina e prevederebbe un contratto valido fino al 2030. L’accordo economico sarebbe inferiore ai 4 milioni di euro lordi a stagione, circa un terzo dello stipendio percepito durante l’esperienza in Arabia Saudita. La federazione portoghese punta così su un tecnico esperto e profondo conoscitore del calcio nazionale.