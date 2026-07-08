Mondiale sportività e fair play: vincono Ancelotti e Garcia

Eliminato dalla Norvegia, Carlo ha donato al ct avversario una maglia della Seleçao: sul retro, la scritta Solbakken. Dopo il 4-1 agli Usa, Rudi ha rincuorato Balogun, involontario protagonista della scandalosa decisione Fifa di graziarlo perché giocasse contro il Belgio, su pressione di Trump