Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiale sportività e fair play: vincono Ancelotti e Garcia

Eliminato dalla Norvegia, Carlo ha donato al ct avversario una maglia della Seleçao: sul retro, la scritta Solbakken. Dopo il 4-1 agli Usa, Rudi ha rincuorato Balogun, involontario protagonista della scandalosa decisione Fifa di graziarlo perché giocasse contro il Belgio, su pressione di Trump
Xavier Jacobelli
1 min
MondialiAncelottiGarcia
Mondiale sportività e fair play: vincono Ancelotti e Garcia

In inglese, sportmanship significa sportività. Fair play, invece, letteralmente vuol dire gioco corretto o leale. È un principio etico e comportamentale che affonda le radici nello sport britannico dell'Ottocento, promuove il rispetto delle regole, l'onestà - il rispetto dell'avversario, l'accettazione della sconfitta. Al Mondiale

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS