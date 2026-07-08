Mondiale sportività e fair play: vincono Ancelotti e Garcia

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In inglese, sportmanship significa sportività. Fair play, invece, letteralmente vuol dire gioco corretto o leale. È un principio etico e comportamentale che affonda le radici nello sport britannico dell'Ottocento, promuove il rispetto delle regole, l'onestà - il rispetto dell'avversario, l'accettazione della sconfitta. Al Mondiale
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