Francia-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

FOXBOROUGH (Stati Uniti) - Francia e Marocco aprono il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026. I transalpini sono l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite nei 90 minuti: dopo aver dominato il proprio girone, hanno eliminato la Svezia e il Paraguay, trascinati da un Kylian Mbappé sempre più leader in campo e fuori. Il fuoriclasse del Real Madrid è il secondo miglior marcatore della competizione con 7 gol, a pari merito con Erling Haaland e a -1 da Lionel Messi, e proverà a mettere la firma anche contro il suo amico ed ex compagno ai tempi del Psg Achraf Hakimi, capitano di un Marocco che non smette di sognare e che, dopo aver chiuso il girone al secondo posto alle spalle del Brasile, ha eliminato l'Olanda ai rigori e il Canada con un secco 3-0. Ora c'è l'Everest rappresentato dalla Francia, una delle grandi favorite. Obiettivo vendicare il ko per 2-0 in semifinale nei Mondiali in Qatar del 2022, firmato Theo Hernandez e Kolo Muani. Chi vince avrà in semifinale una tra Spagna e Belgio, che si affronteranno venerdì 10 luglio alle 21 ora italiana.