Francia-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

FOXBOROUGH (Stati Uniti) - Francia e Marocco aprono il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026. I transalpini sono l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite nei 90 minuti: dopo aver dominato il proprio girone, hanno eliminato la Svezia e il Paraguay, trascinati da un Kylian Mbappé sempre più leader in campo e fuori. Il fuoriclasse del Real Madrid è il secondo miglior marcatore della competizione con 7 gol, a pari merito con Erling Haaland e a -1 da Lionel Messi, e proverà a mettere la firma anche contro il suo amico ed ex compagno ai tempi del Psg Achraf Hakimi, capitano di un Marocco che non smette di sognare e che, dopo aver chiuso il girone al secondo posto alle spalle del Brasile, ha eliminato l'Olanda ai rigori e il Canada con un secco 3-0. Ora c'è l'Everest rappresentato dalla Francia, una delle grandi favorite. Obiettivo vendicare il ko per 2-0 in semifinale nei Mondiali in Qatar del 2022, firmato Theo Hernandez e Kolo Muani. Chi vince avrà in semifinale una tra Spagna e Belgio, che si affronteranno venerdì 10 luglio alle 21 ora italiana.
Francia-Marocco: diretta TV e streaming
La sfida tra Francia e Marocco, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026, è in programma stasera alle 22 ora italiana al Gillette Stadium di Foxborough e sarà visibile in diretta su DAZN, in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Francia-Marocco
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.
A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Konaté, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kanté, Zaire-Emery, Thuram, Doué, Mateta, Cherki, Akliouche.
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Koné, Barcola, Olise.
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi. Ct. Ouahbi.
A disposizione: Munir, Tagnaouti, Amrabat, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Halhal, Salah-Eddine, El Mourabet, Sbai, Amaimouni, Talbi, El Kaabi, Yassine.
Indisponibili: Saibari.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Diop, Hakimi, Halhal, Ounahi, El Khannouss.
Arbitro: Tello (Argentina).
Assistenti: Belatti e Chade (Argentina).
Quarto ufficiale: Herrera (Argentina).
VAR: Mastrangelo (Argentina).
AVAR: Gonzalez (Uruguay) e Guzman (Nicaragua).