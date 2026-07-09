Collina: "Arbitri non sono influenzati da nessuno, nemmeno da Infantino". Sul gol annullato all'Egitto...

" Non siamo stati influenzati da nessuno ": così bacchetta Pierluigi Collina ai microfoni della FIFA . L'ex arbitro, che dal 2017 svolge il ruolo di presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, ha fatto il punto dopo la conclusione degli ottavi di finale, commentando anche l'episodio dubbio che ha portato all'annullamento della rete dell' Egitto contro l' Argentina che ha generato tante polemiche da parte dei tesserati e della federazione egiziana . Collina ha anche voluto chiarire la posizione della classe arbitrale , finita molto nell'occhio del ciclone in questa prima fase del Mondiale.

Soddisfazione e integrità

"Iniziamo dicendo che ora abbiamo giocato il 50% in più di partite rispetto alla Coppa del Mondo del 2022. Ci sono ancora altre otto grandi partite da giocare", ha esordito Collina. Che poi ha sottolineato aspetti positivi e negativi: "Nel complesso, siamo felici. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un periodo di tempo relativamente breve, è normale che alcune cose non vadano come previsto. Quando ciò accade, sono pronti a lavorare ancora di più per assicurarsi di essere completamente preparati per la prossima partita".

Il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA ha voluto far chiarezza in merito alle accuse ricevute dalla classe arbitrale: "La discussione costruttiva sulle decisioni farà sempre parte del calcio, ma le accuse infondate non hanno posto nel nostro sport. Nessuno può mettere in dubbio l'integrità dei funzionari della partita della Coppa del Mondo FIFA. Quando ciò accade, può provocare reazioni che portano a minacce contro di loro e le loro famiglie. Questo non è giusto".