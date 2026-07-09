Collina: "Arbitri non sono influenzati da nessuno, nemmeno da Infantino". Sul gol annullato all'Egitto...

"Non siamo stati influenzati da nessuno": così bacchetta Pierluigi Collina ai microfoni della FIFA. L'ex arbitro, che dal 2017 svolge il ruolo di presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, ha fatto il punto dopo la conclusione degli ottavi di finale, commentando anche l'episodio dubbio che ha portato all'annullamento della rete dell'Egitto contro l'Argentina che ha generato tante polemiche da parte dei tesserati e della federazione egiziana. Collina ha anche voluto chiarire la posizione della classe arbitrale, finita molto nell'occhio del ciclone in questa prima fase del Mondiale.
Soddisfazione e integrità
"Iniziamo dicendo che ora abbiamo giocato il 50% in più di partite rispetto alla Coppa del Mondo del 2022. Ci sono ancora altre otto grandi partite da giocare", ha esordito Collina. Che poi ha sottolineato aspetti positivi e negativi: "Nel complesso, siamo felici. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un periodo di tempo relativamente breve, è normale che alcune cose non vadano come previsto. Quando ciò accade, sono pronti a lavorare ancora di più per assicurarsi di essere completamente preparati per la prossima partita".
Il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA ha voluto far chiarezza in merito alle accuse ricevute dalla classe arbitrale: "La discussione costruttiva sulle decisioni farà sempre parte del calcio, ma le accuse infondate non hanno posto nel nostro sport. Nessuno può mettere in dubbio l'integrità dei funzionari della partita della Coppa del Mondo FIFA. Quando ciò accade, può provocare reazioni che portano a minacce contro di loro e le loro famiglie. Questo non è giusto".
Respinte le accuse
Gli arbitri sono stati accusati di ricevere pressioni e di essere influenzati nelle scelte. Pierluigi Collina ha negato ogni accusa, sostenendo di non averle ricevute neanche dal presidente Gianni Infantino e rafforzando l'integrità della classe arbitrale: "Allo stesso modo, nessuno può affermare che l'arbitrato FIFA possa essere influenzato da chiunque, nemmeno dal presidente della FIFA Gianni Infantino".
E poi ha mostrato sostegno al numero uno della FIFA: "Infantino ha sempre mostrato il suo pieno sostegno per la FIFA Team One, confidando di noi per lavorare con completa indipendenza. I funzionari delle partite prendono decisioni oneste e, proprio come i giocatori e gli allenatori, cercano sempre di fare del loro meglio".
La spiegazione del gol annullato all'Egitto
Due casi sotto la lente di ingrandimento si sono verificati in Argentina-Egitto, partita vinta in rimonta da Messi e compagni. Pierluigi Collina ha voluto spiegare la decisione che ha portato all'annullamento della rete di Ziko (per quello che sarebbe stato il 2-0 egiziano): "Dopo che ogni gol è stato segnato, il VAR controlla la fase di possesso d'attacco. Se un fallo viene identificato e si ritiene che abbia avuto un impatto sul gol, il Var raccomanderà una revisione sul campo. Non esiste un limite definito per quanto riguarda la distanza fal gol o la quantità di tempo tra il fallo e la rete".
Poi è entrato nel dettaglio dell'episodio: "Un esempio di questo è arrivato nel gioco Argentina contro Egitto in cui il numero 19 dell'Egitto Marwan Attia calpesta chiaramente il piede di Lisandro Martínez. Crediamo che un fallo sia un fallo. Indipendentemente dal fatto che il fallo appaia 'ovvio', se l'arbitro non l'ha visto sul campo di gioco, il Var può intervenire".
E del gol convalidato all'Argentina
L'Argentina ha completato la rimonta in tredici minuti, nonostante al 79' fosse sotto di due reti. L'ex arbitro ha commentato anche la decisione che ha portato alla convalida delle rete decisiva segnata da Enzo Fernandez: "Allo stesso modo, se non viene identificato alcun fallo nella costruzione di un gol, il Var consiglierà l'arbitro di conseguenza. Calpestare il piede di un avversario è un fallo, mentre un difensore che tocca prima la palla e poi fa un normale contatto calcistico non ha commesso un fallo. Ancora una volta, un esempio di questo è arrivato alla fine della stessa partita".
E, infine, è entrato nel merito della decisione: "L'arbitro e il Var hanno ritenuto normale il contatto tra Mohamed Salah e Julián Alvarez. Naturalmente, ci sarà sempre un elemento di soggettività in alcune decisioni, ma siamo contenti di come questo principio sia stato applicato durante tutto il torneo".
"Non siamo stati influenzati da nessuno": così bacchetta Pierluigi Collina ai microfoni della FIFA. L'ex arbitro, che dal 2017 svolge il ruolo di presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, ha fatto il punto dopo la conclusione degli ottavi di finale, commentando anche l'episodio dubbio che ha portato all'annullamento della rete dell'Egitto contro l'Argentina che ha generato tante polemiche da parte dei tesserati e della federazione egiziana. Collina ha anche voluto chiarire la posizione della classe arbitrale, finita molto nell'occhio del ciclone in questa prima fase del Mondiale.
Soddisfazione e integrità
"Iniziamo dicendo che ora abbiamo giocato il 50% in più di partite rispetto alla Coppa del Mondo del 2022. Ci sono ancora altre otto grandi partite da giocare", ha esordito Collina. Che poi ha sottolineato aspetti positivi e negativi: "Nel complesso, siamo felici. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un periodo di tempo relativamente breve, è normale che alcune cose non vadano come previsto. Quando ciò accade, sono pronti a lavorare ancora di più per assicurarsi di essere completamente preparati per la prossima partita".
Il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA ha voluto far chiarezza in merito alle accuse ricevute dalla classe arbitrale: "La discussione costruttiva sulle decisioni farà sempre parte del calcio, ma le accuse infondate non hanno posto nel nostro sport. Nessuno può mettere in dubbio l'integrità dei funzionari della partita della Coppa del Mondo FIFA. Quando ciò accade, può provocare reazioni che portano a minacce contro di loro e le loro famiglie. Questo non è giusto".