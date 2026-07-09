Francia in semifinale grazie a Mbappé e Dembelé: Marocco dominato, non basta il rigore parato da Bounou

Foxborough (Stati Uniti d'America) - È la Francia la prima semifinalista dei Mondiali 2026. Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachussets, la nazionale transalpina allenata dall'ex centrocampista e tecnico della Juventus Didier Deschamps si impone 2-0 contro il Marocco e attende ora una tra Spagna e Belgio per un posto all'ultimo atto della kermesse. A decidere la sfida sono - all'ora esatta di gioco - la magia di Mbappé (che si era fatto respingere un calcio di rigore da Bounou al 28') e - sei minuti più tardi su assist dello stesso fuoriclasse del Real Madrid - la rete di Dembélé .

Il match

Buon avvio della Francia, che prende subito il controllo del gioco schiacciando i Leoni dell'Atlante nella propria metà campo. La prima chance ce l'ha Upamecano, che di testa al 14' trova l'opposizione di un attento Bono. Al 24' si accende Mbappé: il centravanti del Real Madrid sguscia via in area a Mazraoui, che atterra il francese concedendo alla squadra di Deschamps l'opportunità di andare avanti dal dischetto. Dagli undici metri Mbappé - che in questa stagione aveva realizzato 15 rigori su 16 e con la Francia non sbagliava dal dischetto dagli Europei del 2021 - si fa ipnotizzare da Bounou, che salva il Marocco e tiene in piedi lo 0-0. Al 34' palla persa da Bouaddi sulla trequarti, Doué recupera e calcia alle porte dell'area di rigore, ma Bounou risponde nuovamente presente. Il primo tempo si chiude con una traversa colpita da Digne nel recupero. Ritmi molto bassi in avvio di secondo parziale, con il Marocco attendista e la Francia in costante pressione offensiva. Al 60' la Francia va avanti con un lampo di Mbappé: l'attaccante del Real raccoglie un pallone vagante dal limite dell'area e batte Bounou con uno splendido tiro a giro. Il Marocco si sbilancia e la squadra di Deschamps trova il raddoppio in contropiede: Dembélé si invola in percussione centrale e buca Bounou per il 2-0 al 66'. Nel finale Deschamps fa riposare i big e la Francia porta a termine l'opera centrando la terza semifinale mondiale consecutiva.

Il record di Deschamps

La vittoria sul Marocco regala alla Francia la semifinale mondiale e permette a Didier Deschamps di entrare nella storia. La prossima sfida con una fra Spagna e Belgio sarà infatti la 26ª panchina per il tecnico dei Bleus a un Mondiale, un record. La sfida con i Leoni dell'Atlante gli aveva permesso di eguagliare il primato di Helmut Schön, ct della Germania Ovest dal 1964 al 1978, che si era fermato a quota 25. Deschamps era già diventato il ct con più vittorie ai Mondiali (20 con quella di oggi), staccando lo stesso Schön (16).