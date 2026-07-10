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Spagna-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

La Roja di De la Fuente contende ai Diavoli Rossi di Garcia l'accesso alla semifinale del 14 luglio
3 min
SpagnaBelgioMondiali 2026

Spagna e Belgio tornano in campo per i quarti del mondiale. Reduce dal successo di misura sul Portogallo, deciso al 91' minuto da Merino, la Roja di De La Fuente torna a correre per la semifinale per la prima volta dal trionfo del 2010. Dall'altra parte del campo ci sono ora i Diavoli Rossi di Garcia, usciti vincitori dal confronto con gli Stati Uniti di McKennie (e Balogun). Il vincitore affronterà la Francia, che ai quarti ha eliminato il Marocco trascinata dalle reti di Mbappé e Dembelé. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi il penultimo atto di Coppa del Mondo saranno Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. 

Spagna-Belgio: quando e dove vederla

La sfida tra le le selezioni di De la Fuente e Garcia è in programma alle ore 21 italiane di venerdì 10 lugio presso il SoFi Stadium di Inglewood, California. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui Spagna-Belgio sul nostro sito.

Spagna-Belgio: le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

A disposizione: Raya, Joan García, Pubill, Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Fabián, Gavi, Martín Zubimendi, Merino, Ferran, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz, Borja Iglesias.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Garcia.

A disposizione: Lammens, Penders, Debast, Theate, Meunier, Koni de Winter, Seys, Witsel, Raskin, Lukaku, Lukebakio, Moreira, Saelemaekers, Fernandez-Pardo.

Arbitro: Oliver (Inghilterra); Assistenti: Burt–Mainwaring (Inghilterra); Quarto ufficiale: Abatti (Brasile); Var: Gillett (Inghilterra); Ass. Var: Bebek (Croazia)–Dickerson (Usa).

Scopri tutte le quote di Spagna-Belgio.

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