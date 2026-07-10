Spagna-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Spagna e Belgio tornano in campo per i quarti del mondiale. Reduce dal successo di misura sul Portogallo, deciso al 91' minuto da Merino, la Roja di De La Fuente torna a correre per la semifinale per la prima volta dal trionfo del 2010. Dall'altra parte del campo ci sono ora i Diavoli Rossi di Garcia, usciti vincitori dal confronto con gli Stati Uniti di McKennie (e Balogun). Il vincitore affronterà la Francia, che ai quarti ha eliminato il Marocco trascinata dalle reti di Mbappé e Dembelé. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi il penultimo atto di Coppa del Mondo saranno Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.