“La Norvegia non è solo Haaland. Mondiale? Almeno in semifinale”

"La miglior Norvegia"

In Italia per anni abbiamo creduto che selezionare prima significasse formare meglio. «A 8 anni è impossibile prevedere con certezza quale bambino raggiungerà i massimi livelli 10 anni più tardi. È fondamentale creare un ambiente in cui tutti possano continuare a giocare e svilupparsi. Tuttavia quando emerge un talento autentico, è importante offrirgli sfide adeguate e assicurarsi che abbia il sostegno necessario per continuare il proprio percorso». Dove finiscono i meriti dei giocatori norvegesi e iniziano quelli di Solbakken? «Solbakken merita enormi riconoscimenti. Ha creato una cultura fondata sulla fiducia, sulla responsabilità e sul senso di unità. Quando i giocatori sono felici di rappresentare il proprio Paese, spesso riescono a esprimersi persino meglio di quanto facciano nei rispettivi club. E questo non è affatto un caso». La Norvegia può vincere il Mondiale? «Sono convinto che questa sia la miglior nazionale che la Norvegia abbia avuto da molti anni e sono certo che raggiungeremo le semifinali». Se dovesse vincere il Mondiale sarebbe solo un'impresa sportiva oppure la prova che un diverso approccio nella formazione dei giovani può portare al massimo successo agonistico? «Sarebbe qualcosa di molto più grande. Dimostrerebbe che non è necessario sacrificare l’infanzia per creare dei campioni. Si possono formare giocatori d’élite lasciando comunque ai bambini la possibilità di divertirsi giocando».