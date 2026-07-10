“La Norvegia non è solo Haaland. Mondiale? Almeno in semifinale”

«L’ errore più grande del mondo è cercare il prossimo Haaland quando i bambini hanno 8 anni». Per John Arne Riise, tre stagioni in Italia con la maglia della Roma (2007-2010) e campione d'Europa con il Liverpool nel 2005, lo storico approdo della Norvegia ai quarti di finale del Mondiale, conquistato battendo il Brasile (2-1), non è una sorpresa. Alla vigilia della sfida con l'Inghilterra, l'ex terzino, recordman di presenze nella Nazionale norvegese (110 con 16 gol), sintetizza così la filosofia che ha cambiato il calcio norvegese: «Abbiamo fatto in modo che centinaia di bambini continuassero solo a giocare a calcio».
Il percorso della Norvegia al Mondiale la sorprende? «Non credo sia una sorpresa. Quello che vediamo oggi è il frutto di decisioni prese 15-20 anni fa. La nostra filosofia ha sempre messo il bambino prima del campione. Ci concentriamo sul rendere il calcio divertente, così che i bambini continuino a praticarlo più a lungo. L’obiettivo non è creare il miglior calciatore di 8 anni, ma il miglior ventiduenne». Quanto il modello educativo e sportivo norvegese ha influito sulla crescita dei giocatori di Solbakken? «Ogni giocatore ha seguito un percorso diverso, ma tutti sono cresciuti in un ambiente in cui hanno potuto divertirsi con il calcio e svilupparsi senza pressioni eccessive. Molti bambini norvegesi praticano anche più sport durante l’infanzia. Questo li aiuta a diventare atleti più completi, riduce il rischio di burnout, di stress fisico ed emotivo, e mantiene vivo il piacere di giocare a calcio».
"Prima le persone, poi i calciatori"
Tutti parlano di Haaland, ma il vero punto di forza della Norvegia sembra essere la squadra. Giusto? «Senza alcun dubbio. Haaland è un fuoriclasse, ma la Norvegia non è costruita attorno a un solo giocatore. Ognuno conosce il proprio ruolo e lavora per la squadra. Questa mentalità nasce fin dal calcio giovanile, dove il lavoro di squadra viene sempre prima del successo individuale». Il successo della Norvegia è il frutto di grandi investimenti economici oppure nasce dalla qualità delle idee? «Siamo un Paese piccolo, non disponiamo dei budget più elevati. La nostra forza è l’organizzazione, la preparazione degli allenatori e il lavoro di migliaia di volontari. In Norvegia formiamo prima le persone e poi i calciatori: Grasrot (termine norvegese che significa "base": indica il movimento dal basso, fatto di volontari, famiglie, società locali e comunità che sostengono lo sport, ndr). Non bisogna mai dimenticare l’importanza di chi rende possibile tutto questo: i tifosi, le famiglie e l’amore per il gioco». In Norvegia non esistono classifiche ufficiali prima degli 11 anni, né campionati nazionali prima dei 13. È un approccio che dovrebbero seguire anche altri Paesi, Italia compresa? «Ogni Paese ha una propria cultura calcistica, non esiste un modello perfetto valido per tutti. La Norvegia dimostra però che eliminare la pressione in età precoce permette ai bambini di crescere, sbagliare e continuare a divertirsi con il calcio più a lungo. Guardando l’attuale nazionale, è difficile sostenere che questo modello non abbia funzionato».
"La miglior Norvegia"
In Italia per anni abbiamo creduto che selezionare prima significasse formare meglio. «A 8 anni è impossibile prevedere con certezza quale bambino raggiungerà i massimi livelli 10 anni più tardi. È fondamentale creare un ambiente in cui tutti possano continuare a giocare e svilupparsi. Tuttavia quando emerge un talento autentico, è importante offrirgli sfide adeguate e assicurarsi che abbia il sostegno necessario per continuare il proprio percorso». Dove finiscono i meriti dei giocatori norvegesi e iniziano quelli di Solbakken? «Solbakken merita enormi riconoscimenti. Ha creato una cultura fondata sulla fiducia, sulla responsabilità e sul senso di unità. Quando i giocatori sono felici di rappresentare il proprio Paese, spesso riescono a esprimersi persino meglio di quanto facciano nei rispettivi club. E questo non è affatto un caso». La Norvegia può vincere il Mondiale? «Sono convinto che questa sia la miglior nazionale che la Norvegia abbia avuto da molti anni e sono certo che raggiungeremo le semifinali». Se dovesse vincere il Mondiale sarebbe solo un'impresa sportiva oppure la prova che un diverso approccio nella formazione dei giovani può portare al massimo successo agonistico? «Sarebbe qualcosa di molto più grande. Dimostrerebbe che non è necessario sacrificare l’infanzia per creare dei campioni. Si possono formare giocatori d’élite lasciando comunque ai bambini la possibilità di divertirsi giocando».
«L’ errore più grande del mondo è cercare il prossimo Haaland quando i bambini hanno 8 anni». Per John Arne Riise, tre stagioni in Italia con la maglia della Roma (2007-2010) e campione d'Europa con il Liverpool nel 2005, lo storico approdo della Norvegia ai quarti di finale del Mondiale, conquistato battendo il Brasile (2-1), non è una sorpresa. Alla vigilia della sfida con l'Inghilterra, l'ex terzino, recordman di presenze nella Nazionale norvegese (110 con 16 gol), sintetizza così la filosofia che ha cambiato il calcio norvegese: «Abbiamo fatto in modo che centinaia di bambini continuassero solo a giocare a calcio».
Il percorso della Norvegia al Mondiale la sorprende? «Non credo sia una sorpresa. Quello che vediamo oggi è il frutto di decisioni prese 15-20 anni fa. La nostra filosofia ha sempre messo il bambino prima del campione. Ci concentriamo sul rendere il calcio divertente, così che i bambini continuino a praticarlo più a lungo. L’obiettivo non è creare il miglior calciatore di 8 anni, ma il miglior ventiduenne». Quanto il modello educativo e sportivo norvegese ha influito sulla crescita dei giocatori di Solbakken? «Ogni giocatore ha seguito un percorso diverso, ma tutti sono cresciuti in un ambiente in cui hanno potuto divertirsi con il calcio e svilupparsi senza pressioni eccessive. Molti bambini norvegesi praticano anche più sport durante l’infanzia. Questo li aiuta a diventare atleti più completi, riduce il rischio di burnout, di stress fisico ed emotivo, e mantiene vivo il piacere di giocare a calcio».