Spagna in semifinale, Merino ancora decisivo dopo Fabian Ruiz e De Ketelaere: Belgio fuori dai Mondiali

La Spagna batte di misura il Belgio col punteggio di 2-1 e vola in semifinale del Mondiale dove martedì 14 luglio affronterà la Francia. Il match si sblocca al minuto 30: Pedro Porro la mette in mezzo, Dani Olmo calcia a botta sicura ma Courtois respinge corto, arriva Fabian Ruiz che di destro manda avanti gli spagnoli. Ma il Belgio alla prima occasione pareggia i conti: cross di Castagne dalla destra e De Ketelaere di testa buca Unai Simon. Ma nella ripresa, al minuto 88, la Spagna rimette la freccia in avanti: tiro dalla distanza di Cubarsì, Lammens (subentrato a Courtois per infortunio) non trattiene e Merino sulla ribattuta mette dentro.

Spagna-Belgio 2-1: la cronaca

I campioni d'Europa in carica partono meglio ma senza riuscire a impensierire Courtois (costretto a uscire poi nella ripresa). Al 21' Yamal ci prova con un mancino dal limite ma la palla esce alla destra del portiere. La partita si sblocca improvvisamente alla mezzora. Porro mette una palla a rimorchio dalla destra, Olmo calcia di prima intenzione e trova pronto Courtois, che respinge, ma Ruiz è il più lesto di tutti sulla ribattuta e mette dentro a porta quasi vuota. Cinque minuti dopo Yamal ci prova con un mancino su punizione ma Courtois si oppone in tuffo. Al 41', poi, al primo affondo dei belgi, arriva il pareggio. Castagne crossa dalla destra e De Ketelaere anticipa Cubarsi per poi trafiggere di testa Unai Simon, al primo gol subito in questo Mondiale. Si va al riposo sull'1-1. All'8' della ripresa Baena conclude con il sinistro dal limite trovando la deviazione fortuita di Mechele, con la palla che esce di poco. Nel giro di un minuto, tra il 15' e il 17', Courtois è decisivo prima su Yamal e poi su Oyarzabal. Lo stesso Courtois saluta poco dopo per un guaio fisico. Il match sembra indirizzato verso i supplementari ma al 43' le furie rosse trovano la rete che vale la semifinale. Cubarsi calcia dalla lunga distanza, il neo entrato Lammens respinge corto e Merino, in campo da pochi istanti, lo punisce con un tap-in ravvicinato. L'assalto finale degli uomini di Garcia non sortisce gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. La Spagna può così festeggiare il passaggio del turno. Adesso la sfida con i transalpini.