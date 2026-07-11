Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Norvegia-Inghilterra: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Le selezioni di Solbakken e Tuchel scendono in campo a Miami Gardens per contendersi il penultimo atto di Coppa del Mondo
3 min
NorvegiaInghilterraMondiali 2026

Appuntamento con la storia per Norvegia e Inghilterra. Dopo avere eliminato il Brasile di Ancelotti, Haaland e compagni scendono in campo per disputare il primo quarto di finale nella storia della selezione norvegese. A contere loro il penultimo atto in programma il 15 luglio, sono i Tre Leoni di Tuchel e Kane, che dopo avere superato il Messico allo Stadio Azteca hanno compiuto un altro passo verso una finale che manca da 60 anni, ovvero dal trionfo al mondiale di casa contro la Germania Ovest. Il vincitore affronterà una tra Argentina e Svizzera, a loro volta attese nella notte italiana di domenica 12 luglio presso l'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri.  

Norvegia-Inghilterra: quando e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Solbakken e Tuchel è in programma alle ore 23 italiane presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Norvegia-Inghilterra sul nostro sito

Norvegia-Inghilterra: le probabili formazioni

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.

A disposizione: Selvik, Tangvik, Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Sorloth, Thorsby, Thorstvedt.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Stones, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel. 

A disposizione: D. Henderson, Trafford, Burn, Chalobah, Eze, Guéhi, James, Madueke, Mainoo, Rashford, Rogers, Toney, Watkins.

Arbitro: Turpin (Francia); Assistenti: Danos – Pagès (Francia); Quarto ufficiale: Hernández (Spagna); Var: Brisard (Francia); Ass. Var: Villarreal (Usa).

Scopri tutte le quote di Norvegia-Inghilterra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS