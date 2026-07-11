Norvegia-Inghilterra: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Appuntamento con la storia per Norvegia e Inghilterra. Dopo avere eliminato il Brasile di Ancelotti, Haaland e compagni scendono in campo per disputare il primo quarto di finale nella storia della selezione norvegese. A contere loro il penultimo atto in programma il 15 luglio, sono i Tre Leoni di Tuchel e Kane, che dopo avere superato il Messico allo Stadio Azteca hanno compiuto un altro passo verso una finale che manca da 60 anni, ovvero dal trionfo al mondiale di casa contro la Germania Ovest. Il vincitore affronterà una tra Argentina e Svizzera, a loro volta attese nella notte italiana di domenica 12 luglio presso l'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri.