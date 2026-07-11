Argentina-Svizzera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

KANSAS CITY (STATI UNITI D'AMERICA) - A chiudere il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2026 sarà la sfida in programma alle 3 di notte italiane al Kansas City Stadium tra Argentina e Svizzera. Chiamata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar, l'Albiceleste di Lionel Scaloni ha dominato il Gruppo J chiudendo in vetta a punteggio pieno. Poi, però, ha faticato parecchio tra sedicesimi e ottavi battendo per 3-2 prima Capo Verde ai supplementari e poi l'Egitto in pieno recupero con un'incredibile remuntada da 2-0 firmata Romero-Messi-Enzo Fernandez. Più regolare, invece, il percorso degli elvetici, primi nel Girone B. La squadra di Murat Yakin, poi, nella fase a eliminazione diretta ha estromesso dal torneo l'Algeria ai sedicesimi (2-0) e la Colombia agli ottavi, superata ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco. Chi vince affronta in semifinale una tra Norvegia e Inghilterra mercoledì 15 luglio alle ore 21 italiane ad Atlanta.