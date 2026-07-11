Argentina-Svizzera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

KANSAS CITY (STATI UNITI D'AMERICA) - A chiudere il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2026 sarà la sfida in programma alle 3 di notte italiane al Kansas City Stadium tra Argentina e Svizzera. Chiamata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar, l'Albiceleste di Lionel Scaloni ha dominato il Gruppo J chiudendo in vetta a punteggio pieno. Poi, però, ha faticato parecchio tra sedicesimi e ottavi battendo per 3-2 prima Capo Verde ai supplementari e poi l'Egitto in pieno recupero con un'incredibile remuntada da 2-0 firmata Romero-Messi-Enzo Fernandez. Più regolare, invece, il percorso degli elvetici, primi nel Girone B. La squadra di Murat Yakin, poi, nella fase a eliminazione diretta ha estromesso dal torneo l'Algeria ai sedicesimi (2-0) e la Colombia agli ottavi, superata ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco. Chi vince affronta in semifinale una tra Norvegia e Inghilterra mercoledì 15 luglio alle ore 21 italiane ad Atlanta.
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Argentina-Svizzera: diretta tv e streaming
Argentina-Svizzera, quarto di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle 3 di notte italiane al Kansas City Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarò dispinibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Argentina-Svizzera
ARGENTINA (4-1-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.
A disposizione: Musso, Rulli, Barco, Lopez, Montiel, Senesi, Medina, Simeone, Palacios, Thiago Almada, Lo Celso, Nico Paz, Gonzalez, Otamendi, Julian Alvarez.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct: Yakin.
A disposizione: Mvogo, Keller, Comert, Jaquez, Muheim, Widmer, Amenda, Sow, Aebischer, Jashari, Manzambi, Amdouni, Ittan, Okafor, Fassnacht.
ARBITRO: Pinheiro (Portogallo). ASSISTENTI: Bruno Jesus-Maia (Portogallo). IV UFFICIALE: Fischer (Canada). VAR: Pacheco (Messico). ASS. VAR: Lara (Cile)-Di Bello (Italia).
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