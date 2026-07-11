Tevez, l'ex Juve sulla Svizzera: "Non affrontiamo Capo Verde o Egitto. L'Argentina ha un deficit..."

L' Albiceleste si prepara ad affrontare una sfida delicatissima questa notte contro la Svizzera . Dopo aver scongiurato la drammatica eliminazione dal Mondiale contro l'Egitto - contro cui l'Argentina è andata sotto di due gol prima di lasciarsi andare ad una pirotecnica (e polemica) rimonta nei minuti di recupero -, Messi e compagni sono chiamati ad affrontare adesso la nazionale svizzera, reduce dal pareggio a reti bianche contro la Colombia sfociato in vittoria ai calci di rigori. Le due compagini si giocano l'accesso alle semifinali della Coppa del Mondo, alimentando il sogno di bissare il successo ottenuto contro la Francia ormai quattro anni fa. In vista del delicato match valevole per i quarti di finale tra Argentina e Svizzera, ha parlato un volto noto della nazionale e della nostra Serie A: l'ex Juventus Carlos Tevez .

Tevez sulla Svizzera: "Affronteremo una squadra che..."

"Difficilissimo, difficilissimo", ha esordito l'Apache ai microfoni di ESPN. "La Svizzera è una squadra che arriva da un lavoro svolto per molto tempo insieme, con un sistema di gioco molto molto riconoscibile e preciso, giocano col 4-2-3-1. Giochi chi giochi. Sulla fascia sinistra hanno i migliori, e andremo ad affrontare una squadra che sa attaccare e che sa anche difendere". Queste le parole di Carlos Tevez in merito alla nazionale che sfiderà la sua Argentina.

L'ex Juventus ha poi concluso così: "È una squadra molto versatile, non sfideremo un Capo Verde o un Egitto che per possesso palla è stata 60%-40%... credo che in questo caso giochino uguale e sanno che l'Argentina ha un deficit e andranno a cercarlo".